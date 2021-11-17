Anadolu’nun Venedik’i Amasya

Şehzadeler Şehri Amasya, Yeşilırmak’ın kıyısında sıralanan Yalıboyu Evleri, 2 bin yıllık tarihi surlar ve geçmişe meydan okuyan köprüleriyle Avrupalı aşıkların romantik şehri Venedik’i aratmıyor. Osmanlı döneminde şehzadelerin yönettiği kent “Anadolu’nun Venedik’i” diye adlandırılıyor.

Geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan, 14 medeniyete ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran şehir adeta açık hava müzesini andırıyor. UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, tarihi konaklar ve köprüler özel ışıklandırmayla göz kamaştırıyor. Yeşilırmak’ın gerdanlık gibi süslediği kent merkezi gerek doğası, gerekse tarihiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini alıp devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "Şehzadeler Şehri" olarak anılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüyle tüm dünyaya milletin bağımsız yaşama iradesini ilan ettiği kent olarak da Milli Mücadele tarihinde önemli bir yer ediniyor.

“Amasya’yı görmediyseniz en güzelini henüz görmediniz”

Şehre gelenlerin fotoğraflayıp yaptığı paylaşımları görenlerin Venedik’e benzettiğini anlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Amasya’yı görmediyseniz en güzelini henüz görmediniz. ‘Acaba gidebilir miyiz?’ dediğiniz Venedik’i Amasya’da yaşayabilirsiniz. Venedik bizden geride kalır” dedi.

“Bir an kendinizi padişah, şehzade hissedebilirsiniz”

Amasya’nın Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin önemli şehirleri arasında bulunduğunu vurgulayan Başkan Sarı, “Amasya anlatılmaz yaşanır. Sokaklarında dolaşırken tarihte okuduğunuz geçmişi yaşarsınız. Gelecekteki hayallerinizi görürsünüz. Bir an kendinizi padişah, şehzade hissedebilirsiniz. Çünkü şehzadelerin, Osmanlı’nın en kudretli yükseliş döneminin 7 padişahının yürüdüğü yollarda yürüyorsunuz. Başka yerde bunu bulamazsınız” diye konuştu.

Huzur şehri Amasya’da korna sesi bile duyulamayacağının altını çizerek macera tutkunlarını ve gezginleri bu şehri görmeye davet eden Sarı, “Gelin hayallerinizi, sevdanızı burada yaşayın. Gönül huzurunuzu kesinlikle Amasya’da bulacaksınız” şeklinde konuştu.

“Venedik neymiş. Buraya gelip muhteşem bir şehir görsünler”

Tatil için İstanbul’dan arkadaşlarıyla birlikte geldiği Amasya’ya hayran kalan emekli öğretmen Nilgün Ergün ise, “Venedik neymiş. Buraya gelip muhteşem bir şehir görsünler. Herkes harıl harıl Avrupa’yı gezmeye gidiyor. Buraya gelsinler” ifadelerini kullandı.