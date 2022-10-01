Anadolu’nun renkleri “Beykoz Çayır Festivalinde” buluşuyor

Beykoz’da bulunan 19 yöre derneğinin katılımıyla, Anadolu’ya özgü kültür ve eğlencelerin sergileneceği, otizm için farkındalık oluşturacak geleneksel “Beykoz Çayır Festivali” Pop Müzik sanatçısı Emre Kaya’nın konseriyle başladı.

Beykoz Belediyesi tarafından, ilçenin kardeşlik ve dayanışma iklimine katkıda bulunmak, dünyada her geçen yıl yaygınlaşan otizme dikkat çekmek amacıyla tertiplenen festivalde yöre dernekleri kendilerine özel gecelerde hemşehrileriyle buluştu. Tüm dünyayı derinden etkileyen kovid-19 salgını dolayısıyla 2 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen festival renkli etkinliklerle, ilçede birlik beraberliğin coşkusunu yaşatmayı hedefliyor.

Tarihi Beykoz Çayırı’nda “Otizm İçin 19 Yöre Derneği Tek Yürek” temasıyla gerçekleşecek etkinlikler her akşam yöresel sanatçıların konserleri ve halk dansları gösterilerine ev sahipliği yapacak. Alanda kurulan stantlarda özgün el sanatları, yöresel ürün ve lezzetler yer alıyor.

“Beykoz’un Mozart’ı” Yunus sahne aldı

Anadolu’nun gelenek ve göreneklerinin tanıtıldığı festival, Pop Müzik sanatçısı Emre Kaya ve sahip olduğu müzik dehasıyla “Beykoz’un Mozart’ı” olarak tanınan otizmli Yunus Yazar’ın konseriyle başladı. Beykoz Belediyesi çatısı altında engelli bireylere hizmet veren, Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’in sevgi dolu ortamında halk dansları eğitimi alan öğrenciler de gecede sahneye çıkarak, vatandaşları doyasıya eğlendirdi.

Beykoz’da, Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya, Orta Anadolu’dan Trakya’ya kültür ve kardeşlik şöleni yaşatacak festival 9 Ekim akşamı son yılların gözde pop sanatçısı Bilal Sonses’in konseriyle sona erecek.

Konser öncesi konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın “Bizler 19 tane yöresel dernek olarak tek yürek olduk ve bugün sizlerle birlikteyiz. Bir moral olsun, motivasyon olsun diye böyle bir projeyi başlatmış olduk. 19 tane derneğimizle beraber bu projeyi yapıyoruz. 19 derneğimizin her birine teker teker teşekkür ediyorum. Belediyemizin sosyal yardım işleri müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız ve diğer müdürlüklerimizde çalışan arkadaşlarımızı hepsini tebrik ediyorum kutluyorum” dedi.

(ES-EK-