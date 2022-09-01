Anadolu’nun ilk Türk camilerinden, 932 yıldır ibadete açık

Tokat’ta, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Danişmend Gazi tarafından yaptırılan Anadolu’nun ilk Türk Camilerinden Garipler Cami 932 yıldır ibadete açık.

Tarihin birçok dönemine ev sahipliği yapan Tokat’ta, Anadolu’nun ilk Türk Camilerinden Garipler Camii dikkat çekiyor. Caminin kitabesinde, Melik Danişmend Gazi tarafından 11. yüzyılın son çeyreğinde (1080-1090) inşa ettirildiği bilgisi yer alıyor. Semerkant Mahallesinde bulunan Garipler Camii, minaresinde yer alan yeşil sırlı tuğlalardan dolayı halk arasında Yeşil Minareli Camii olarak biliniyor. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra bütün Anadolu’daki en eski cami olma özelliği bulunan Garipler cami, Buhara yakınlarında 1040 Karahanlılar tarafından yapılan Degaron Cami ile aynı plan tipine sahip. 14. yüzyılda yapılan mihrapta bir kitabe bulunan cami dört sütun, koridorlar, dikdörtgen mazgallı pencereler caminin belirgin özelliklerinden. Tarihi kaynaklarda Anadolu’nun İslamlaşmasında Garipler Camii’nin payının olduğu yer almaktadır.

“Tokat ve Anadolu’nun en eski camilerinden birisidir”

5 yıldır Garipler Caminde imamlık yapan Adem İşbilir, “ Ecdadın güzel bir mirası olarak bırakmış olduğu bu tarihi camide görev yapmaktayız. Allah buranın kadrini bilmeyi, burada layıkıyla görev yapmayı bizlere nasip etisin. Burası Tokat ve Anadolu’nun en eski camilerinden birisidir. Hem mimari özelliğiyle hem mihrabıyla Anadolu’da tektir. Tokat’ın fethinden sonra Danişment Gazi tarafından yaptırılmış olduğu bilinir. Mihrabında kendi üzerinde kitabesi olan tek mihraptır. İçinin sade olması ve tarihi dokunun da vermiş olduğu hazdan dolayı insan ibadet ederken daha huşu içerisinde ibadetini yapıyor ve haz alıyoruz. Buranın feyzi ve bereketi muhakkak ki tarihinden, yıllarca içerisinde yapılan ibadetlerden kaynaklıdır. Buraya gelip ziyaret amaçlı gelip ibadetini yapanlarda oluyor” dedi.