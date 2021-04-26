’Anadolu’nun futbol efsaneleri’ serisi devam ediyor

Vodafone TV, futbolsever kullanıcıları için sunduğu “Anadolu’nun Futbol Efsaneleri” belgesel serisine yeni bölümlerle devam edecek. Karabükspor, Giresunspor, Mersin İdman Yurdu, Sivasspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği kulüplerinin tanıtılacağı yeni bölümleri tüm kullanıcılar seyredebilecek.

Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, futbolsever izleyicileri için özel içerikler sunmaya devam ediyor. Vodafone TV, RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan “Anadolu’nun Futbol Efsaneleri” belgesel serisinin yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturuyor. “Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor”, “Yeşil Beyaz Zirve Bursaspor”, “Çıkış Tüneli Zonguldakspor”, “Çukurova Ateşi Adanaspor-Adana Demirspor”, “Bozkırın Korosu Eskişehirspor” ve “Efsane Aşk Göztepe-Karşıyaka” bölümleriyle izleyicilerden beğeni alan serinin yeni bölümlerinde Karabükspor, Giresunspor, Mersin İdman Yurdu, Sivasspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği kulüplerinin hikayesi anlatılacak. Yönetmenliğini İlker Durmuş’un üstlendiği belgesel serisini tüm Vodafone TV kullanıcılarının seyredebileceği belirtildi.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, "Bu servisle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Futbolsever izleyicilerimiz için sunduğumuz, Anadolu’nun başarılı takımlarını tanıtan ‘Anadolu’nun Futbol Efsaneleri’ adlı belgesel serisinde ilk 6 bölümü geride bıraktık. Büyük beğeni toplayan seriye 6 yeni bölümle devam edeceğiz. Kullanıcılarımız, yeni bölümleri de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilecek. Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper ise, "Bir zamanlar büyüklere kök söktürüyorlardı. Şehirleri ve taraftarlarıyla her birinin bambaşka hikayeleri vardı. Yıllar içinde, endüstriyel futbolun dişlilerine direnemeyip bazıları amatör kümeye kadar düşse bile, her zaman bir şehrin futbol efsanesi olarak kaldılar. Onlar doğdukları şehrin bitmeyen aşkı, en büyük tutkusu, hayata karşı umudu oldu ve her biri tarihe hiçlikten doğan başarı hikayeleri bıraktı" diye konuştu.

Kullanıcılar, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Online mağazalardan da erişilebilen uygulamayı, bugüne kadar 6 milyondan fazla indirildiği belirtildi. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştı.