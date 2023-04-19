Anadolu’nun en yüksek taç kapısına sahip şerefesine çelik kelepçe takıldı

Sivas’ta bulunan ve 752 yıllık geçmişe sahip Çifte Minareli Medrese’nin çatlayan şerefe kısmı çelik kelepçe takılarak koruma altına alındı.

Sivas tarihi kent meydanında bulunan ve süslemeleri ile görenleri kendine hayran bırakan Çifte Minareli Medrese 1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırıldı. Günümüze kadar bir kısmı ayakta kalmayı başaran medrese, Anadolu’nun en yüksek taç kapısına sahip olmasıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Süslemeli taç kapısı ve tuğla-çini örgülü iki minaresi ile dikkatleri üzerine çeken medresenin minaresinin şerefe kısmında oluşan çatlak ise tarih severleri üzüyordu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü çatlayan şerefenin etrafını çelik kelepçe ile çevirerek korumaya aldı.