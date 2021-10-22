Anadolu’nun en büyük kitap fuarı açıldı

Kahramanmaraş’ta 100’ün üzerinde yayınevinin binlerce eserini sergilediği "Kitap ve Kültür Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5 gün boyunca 15 farklı ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 100’e yakın etkinliğin yapıldığı, ‘2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin ardından ’7. Kitap ve Kültür Fuarı’ da başladı.

Onlarca yayınevinin yer alacağı fuara, Türk edebiyatının birbirinden ünlü yazar ve şairleri de katılacak. Etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek. Fuar merkezinde açılışı yapılan Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışı mehter marşı gösterisi ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış öncesi konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş olarak şiir ve edebiyatın başkentiyiz ve bu bizim için çok değerli. Bu hafta şiir ve edebiyatın başkentinde İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ni gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl başlattığımız bu etkinliğimiz her yıl devam edecek. Bu var olan değerimizi yıllardan beri ecdadın bize miras bıraktığı bu değerimizi UNESCO’ya mal etmek için çalışmalarımız sürüyor. Özellikle şiir ve edebiyat günlerimiz kapsamında yaptığımız çalışmalar oldu. Hemen anlamlı olduğu için şiir ve edebiyat günlerinin arkasına Kitap ve Kültür Fuarı’mızı başlattık. 200’den fazla yazar ve 150’den fazla yazarın yer alması bunu açıkça gösteriyor. Bu fuara ve etkinliğe katılan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte kesilen kurdelenin ardından fuara katılan gruplar halindeki öğrenciler ve öğretmenler Kitap ve Kültür Fuarını gezme imkanı buldu.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenecek etkinlikler 31 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.