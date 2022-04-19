Anadolu’nun çiçekleri, motiflerde hayat buluyor

Anadolu’da yetişen 14 farklı çiçeğin hikâyesi, motiflerle tuvale yansıtıldı.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Zeynep Öztürk’ün üçüncü kişisel

sergisi olan Bakarken II’ye, Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı ev sahipliği yapıyor.

Öztürk, eserlerinde sevgi ve coşkusunu motiflerle tuvaline aktarırken bu motifler, belli bir düzen anlayışında tekstil altyapısını da içine alıyor. Pentürlerinde dokusal çıkış olarak ele aldığı çiçek motifleri, gerçek ayrıntılardan arınmış olarak tuvale yansıyor. Sanatçı titiz bir disiplinle ele aldığı obje, figür veya mekân unsurlarını bellekte oluşturduğu değişimle, geometrik motiflerinin yanılsamalarını renklerle konumlandırıyor. Işığın vurduğu alanları yanılsamalarla irdelerken doku arayışlarını, stilize edilmiş geometrik motifler sayesinde farklı renk tonlarıyla yansıtıyor. Öztürk, küçük, ince ayrıntılarla verdiği geometrik motifler ve renk ahenkleriyle insanı iç yolculuğa çıkarırken doğayla, tarihle, gelenekle kurduğu birliktelik, onun fırçasıyla çağdaş bir arayış içinde sentez olarak öne çıkıyor.

Öztürk, 3. kişisel sergisinde tanıttığı ikinci şiir kitabında yer alan 20 şiir, sevginin, aşkın, tutkunun, var oluşun, anlamın, sezginin, insanlığın, arkadaşlığın, bütün kavram ve değerlerin, bütün hissediş ve sezişlerin nasıl özgün bir dil katmanıyla dile geldiğinin güzel örneklerini içinde barındırıyor. “Bakarken II” sergisi, 7 Mayıs 2022 tarihine kadar Ekavart Gallery’de görülebilecek.