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Anadolu Yarenleri ve Seymenleri Simav’da buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde köklü bir geleneği devam ettiren sarı ve mor zeybekler yareni, Anadolu’da faaliyet gösteren yiğitlik kuruluşlarını misafir etti.

Kültür Sanat 12.12.2021, 15:14
Anadolu Yarenleri ve Seymenleri Simav’da buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde köklü bir geleneği devam ettiren sarı ve mor zeybekler yareni, Anadolu’da faaliyet gösteren yiğitlik kuruluşlarını misafir etti.

Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yaren evinde gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu Sohbet Gelenekleri Yaren Dernekleri Federasyonu’nun Genel Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güdük, Ankara Seymen Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimleri Topluluğu Başkanı Can Baytok, Çankırı Yaren Meclisi Oğuz Boyları Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Deneci, Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı ve Yaren Çavuşu Ahmet Nayan, Çankırı Ahi Yaren Meclisi Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fuat Arık, Ankara Seymen Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Arslan, Gürcen Maden, Türkiye solo halk dansları birincisi Kütahyalı Yusuf Türkel, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Büyük Yaren Başı Rıza Mert, Köşe İhtiyarı Şükrü Hakan Kalaycık, yarenler ve zeybekler ile sazendeler katıldı.

Anadolu yarenlerinin gösterileri ve yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte bir konuşma yapan Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Büyük Yaren Başı Rıza Mert, “Bugün yarenimiz için çok özel bir gün. Anadolu’nun yaren temsilcileri aramızda misafir olarak bulunmaktadırlar. Misafirlerimizle, 2022 yılı içerisinde Türkiye genelinde yapılacak etkinliklerin ve organizasyonların detaylarını görüştük. Bu projemiz 2022 yılının Ağustos ayında Çankırı’da başlayacak. Yaktığımız ateşle Ankara’ya gelinecek, Ankara’da kuruluş ve kurtuluşun başkenti olan Afyon, Kütahya ve son olarak 4 Eylül 2022’de Simav’da sonlandırılacak. Bizler Simav sarı ve mor zeybekler yareni olarak, atalarımızdan devir aldığımız mirasımızı gelecek nesillerimize kendi kültürümüzü, geleneklerimizi, sazımızı, sözümüzü değişikliğe uğratmadan teslim etmek istiyoruz” dedi.

Ankara Seymen Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Anadolu’daki Seymenler, yarenler, zeybekler, efeler, serenler, dadaşlar ve Anadolu’nun tüm yiğitlik kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Anadolu Sohbet Gelenekleri Yaren Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, kuruluştan kurtuluşa doğru devam eden, istiklalden istikbale yürüyen bir zafer yolculuğu yapmak için yola çıktıklarını belirtti. Absarılıoğlu, “Atatürk’ün ordularına İstiklal Harbi’nde mermi taşıyan Şerife Bacıların, Kara Fatma’ların çıktığı yolculuktan bu güne kadar ulaşan bir süreci takip etmeyi istedik. 23 Ağustos’ta Atatürk’ün Çankırı’ya geldiği o kutlu günden başlayıp, oradan bayraklarımızı alalım hep birlikte Anıtkabir’de Ankara Seymenleri, Afyon Sandıklı Yarenleri, Çankırı Yarenleri ve Kütahya-Simav Yarenleriyle buluşup Aslanlı Yol’dan bir yürüyüşle bayraklarımızı 30 Ağustos’ta Kütahya’ya taşıyalım. Kütahya’nın kurtuluşunu hep birlikte kutlayalım. 4 Eylül 2022 tarihinde Simav’ın kurtuluşunu kutlayalım, temsilcilerimizle 9 Eylül’de düşmanın denize döküldüğü İzmir’e giderek, bu zafer yolculuğunu hep birlikte taçlandıralım istiyoruz” diye konuştu.

Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Köşe İhtiyarı Şükrü Hakan Kalaycık, Konfederasyon’un Genel Başkanı ve üyelerini misafir ettiklerini ve bu toplantılara devam edeceklerini belirterek, yaren geleneğini en iyi bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Katılımcılardan büyük bir beğeni toplayan Simav yaren geleneği ve ikramlardan sonra etkinlik Yusuf Türkel’in yöresel zeybek oyunuyla sona erdi.

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