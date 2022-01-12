Anadolu Üniversitesi mezunlarının imzasını taşıyan “Anı” filmine ödül yağdı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu Elif Turan’ın yönetmenliğini yaptığı “Anı” isimli kısa film, hem ulusal hem de uluslararası birçok film festivalinde çeşitli başarılar elde ederek gururlandırdı.

28. Adana Altın Koza Film Festivali, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali, 16. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması, 21. Uluslararası Eskişehir Film Festivali gibi birçok festivalin seçkisine giren “Anı” filminde, Turan gibi yine Anadolu Üniversitesi mezunları Esin Nilay Zengin, Güfte Yağmur, Caner Solmaz ve Okan Temizarabacı yer aldı.

Ulusal ve uluslararası festivallerden ödül yağdı

Yönetmen Elif Turan’ının çektiği film New York’ta düzenlenen FFTG Awards Festivali’nde En İyi İlk Kısa, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik olmak üzere üç dalda ödül ve Jüri Özel Ödülü, İstanbul’da düzenlenen Golden Bridge İstanbul Short Film Festivali ve Anatolia International Film Festivali’nde ise En İyi Kadın Yönetmen ödülü aldı. 7. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nde En İyi Film Müziği ödülü alan filmin müziğini Anadolu Üniversitesi mezunu Esin Nilay Zengin bestelerken, eser Anadolu Üniversitesi mezunu Güfte Yağmur ve Caner Solmaz tarafından seslendirildi. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Okan Temizarabacı ise “Anı” filmiyle LIFFT INDIA FILMOTSAV festivalinde En İyi Kurgu ödülü aldı.

“Bellek filmin ana temasını oluşturuyor”

Anadolu Üniversitesi’nde aldığı eğitimin yolunu aydınlattığını ifade eden Elif Turan, “Film ekibinin büyük bölümü Anadolu Üniversitesi’nden mezun arkadaşlarımdan oluşuyor. Onların da büyük katkılarıyla bu başarıyı yakaladık” dedi. Her zaman anılara ve onların nasıl hatırladığına dair bir merakı olduğunun altını çizen Elif Turan filme dair şunları söyledi:

“Belleğimiz gerçek kimliğimizi belirler. Belleği olmayan bir insanın geçmişi de bugünü de olamaz derler. Bu nedenle filmim hatırlama değil, hatırlayamama üzerine bir film. Günümüzde demans ve Alzheimer gibi hastalıkların giderek artıyor oluşunun konuyu hem güncel hem de ilgi çekici hale getirdiğini düşünüyorum. Bu hastalıklar, hastalığı yaşayanlar kadar çevresindeki insanlara da çeşitli ıstıraplar yaratıyorlar. Filmim de bu tür bir melankolik deneyimin anne ve kız arasında nasıl şekilleneceğini görmek istedim. Bu deneyimi özellikle fotoğraflar yoluyla incelemek istedim. Anılarımız fotoğraflar ile bir şekilde o ana hapsolmayı başarıyor. Bellek, fotoğraflara yeniden bakarak bu tutsaklığa son verebilir mi?”

“İzleyiciler kendi anılarını ve sevdikleriyle olan ilişkilerini kafalarında canlandırıyor”

Seyircilerden olumlu ve şaşırtıcı yorumlar aldığını da aktaran yönetmen Turan, “Birçok izleyici, filmi izlerken kendi anılarını ve sevdikleriyle olan ilişkilerini kafalarında canlandırdıklarını söyledi. Filmde özellikle küçük anların ve detayların önemini anlatmak istedim. Çünkü yaşarken böyle anları düşünmeye vaktimiz olmuyor. Filmimde bu tür anlara güvenli bir mesafeden bakılabilecek bir alan oluşturmaya çalıştım” şeklinde konuştu.