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Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki “Nadir Eserler” dijitalleşiyor

Anadolu Üniversitesi’nin dijitalleşme vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde değerli eserler Anadolu Üniversitesi platformları aracılığıyla öğrenci, akademisyen ve okurlara açılıyor. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan Osmanlıca, Arapça ve Farsça dillerinde yazılmış farklı türlerden 3 bin 200 eser dijital ortamda taranarak okuyucularla buluşuyor.

Kültür Sanat 24.01.2022, 11:48
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki “Nadir Eserler” dijitalleşiyor

Anadolu Üniversitesi’nin dijitalleşme vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde değerli eserler Anadolu Üniversitesi platformları aracılığıyla öğrenci, akademisyen ve okurlara açılıyor. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan Osmanlıca, Arapça ve Farsça dillerinde yazılmış farklı türlerden 3 bin 200 eser dijital ortamda taranarak okuyucularla buluşuyor.

Öğr. Gör. Yılmaz: “Okurlarımızın nadir eserlere ulaşabilmesi için farklı bir yol izledik”

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü Sorumlusu Öğr. Gör. Arif Yılmaz, farklı türden eserler ve bu eserlerin dijitalleşme süreci hakkında bilgiler verdi. Eserlerin dijitalleştirme işlemlerinden sorumlu Yılmaz, “Nadir Kitaplar bölümünü maalesef okuyucuya kapalı tutuyoruz. Çünkü okuyucuların kitaplarla olan teması eserlerin ömrünü kısaltabiliyor. Dolayısıyla okurlarımızın nadir eserlere ulaşabilmesi için farklı bir yol izleyerek bu eserleri dijitalleştirdik, kendi platformlarımızdan tüm okuyucularımıza açmayı tercih ettik. Kitaplığımızda yaklaşık olarak 3 bin 200 tane Arapça, Osmanlıca ve Farsça dilinde yazılmış, ağırlıklı olarak İslam hukuku ve edebiyat türünde kitaplar bulunuyor. Eşsiz kaynaklar olarak nitelendirilebilecek kitapların bir kısmı el yazması bir kısmı da matbu eserlerden oluşuyor. Bazı kitapların içeriğinden ziyade cildi çok kıymetli bazılarının da içeriği çok kıymetli. Tarama aşamasında çok hassas davranmak gerekiyor. 100 küsür yıllık el yazması eserlerin mürekkebinden kâğıdına kadar belli bir sıcaklık ve nemde korunması en önemli hususlardan biri.” şeklinde konuştu.

Öğr. Gör. Bayrakeli: “Taranan kitaplar okuyuculara büyük kolaylık sağladı”

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Emel Fatma Bayrakeri ise Nadir Eserlerin dijitalleş ortama kazandırılmasına ilişkin şunları söyledi:

“Kitaplar oldukça eski ve el yazması olduğu için okunması zor ve hassastı. Bu sebeple yüksek çözünürlükte taranan kitaplar okuyuculara büyük kolaylık sağladı. Eserlerin tüm okuyucularımıza değerli katkılar ve bilgiler sunmasını arzuluyoruz.”

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