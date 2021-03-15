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Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı yapıldı.

ANKARA (İHA) – AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, "Ankara’nın kültür değerlerini muhafaza etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kültür Sanat 15.03.2021, 11:48
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Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı yapıldı.

ANKARA (İHA) – AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, "Ankara’nın kültür değerlerini muhafaza etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Ankara’da ‘Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı’ düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen çalıştayın, moderatörlüğünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın yaptı. Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) gerçekleştirilen çalıştayda konuşan, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, hükümet tarafından Başkent’te son 18 yılda kültür, sanat ve turizm alanlarında 870 milyon TL yatırım yapıldığını belirterek, "Bu alana ayrılan bütçenin 184 milyon lira bölümü ile Ankara’daki 119 tane kültür varlığının restorasyon çalışması tamamlandı. AK Parti olarak Ankara’nın kültür değerlerini muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yasadışı yollarla yurt dışına kaçırılan önemli kültür eserleri Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalarla ait oldukları kadim Anadolu medeniyetlerine tekrar döndürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirten Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, 81 ilden gelecek kültür sanat muhabirlerine, yazarlara Başkent’in tanıtılacağını bildirdi. Çalıştayın Ankara temalı olduğunu kaydeden Gökdemir, Başkentin tarihi bilinmeden Anadolu tarihinin anlanamayacağını ve yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ATO Başkanı Gürsel Baran’a teşekkür etti.

"Ankara’yı sıradanlaştırırsak bu kente ihanet ederiz"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, çalıştayda yaptığı konuşmasında Ankara’nın geçmişte kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu kente hepsi dokundular. Dolayısıyla bu kadar güçlü medeniyetlerin dokunduğu bir kent, Anadolu’da yerleşim alanıyla neredeyse eşdeğer gücü olan bir kent ‘başkent olduğunda küçük bir kasabaydı ondan sonra önemli bir yer oldu’ diye sıradanlaştırırsak bu kente ihanet ederiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kenti tercih etme nedeni bu kentin tarihi" ifadelerini yer verdi.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılının yaklaştığını hatırlatan Yılmaz, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün’e şu öneriyi sundu:

“Sayın milletvekilim İçişleri Bakanımız ile konuşmalıyız. Türkiye’deki bütün valilikler binlerce çocuğu Ankara’ya (Polatlı) getirmek zorunda Eylül ayından önce. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıllında bu topraklarda 83 milyonun bütün çocuklarını, Sincan’daki dezavantajlı bölgedeki o garip çocuğu, 7 yaşına kadar sosyal yardım aldıktan sonra bir ömür boyunca sosyal yardım almadan yaşayamayacağını zanneden çocuğu oraya götüreceğiz. Sosyal yardım almadan yaşamayı oradaki bir tek sahneden öğrenecek. Yokluğu anlatacağız onlara.”

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise Sakarya’nın 100. yılı için özel bir programın hazırlandığını bilgisini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de, Başkent’in turizm değerleriyle ilgili bir sunum yaptı. Ödemiş, özetle şunları söyledi:

“Ankara barındırmış olduğu değerlerle turizmde Türkiye’nin en önemli merkezlerden biri olabilecek güce sahip. Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli arkeoloji alanındaki bilim adamımız Ordinaryüs Prof. Ekrem Şerif Akurgal’ın özellikle Hacı Bayram Camii ile Augustus Tapınağı’nın ilişkisine yönelik çok güzel bir sözü var. O bile Ankara’nın sloganı olabilir. Diyor ki Akurgal: ‘Dünyanın en güzel birlikteliği.’ Ankara’nın ulvi değeri Hacı Bayram ile Augustus Tapınağı’nın o birbirine omuz veren yaslanmış haline bir de Ekrem Şerif Akurgal’ın o sözünü motto olarak yazsak, bu bile bir Ankara sloganı olabilecek düzeyde.”

Ödemiş, Ankara Kalesi ve Hacı Bayram Camii arasına yapacakları önemli projelerle bu alanı bir turizm ve rekreasyon havzası haline getireceklerini söyledi. Ankara Tren Garı’ndan Anafartalar Caddesi’ne uzanacak bir tramvay projesi hazırladıklarının bilgisini veren Ödemiş, projenin ihale edildiği bilgisini verdi. Ayrıca Ödemiş, Hacı Bayram dolmuş duraklarının oradan Kale’ye 510 metre direksiz teleferik yapacaklarını da açıkladı.

1937’de yapılan Ulus Hali’ni yenileyeceklerinin müjdesini de veren Ödemiş, yenileme çalışması projesinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Ankara’daki pek çok noktada tarihi ve turistik yerlerle ilgili sağlıklaştırma çalışması yaptıklarını ifade etti. Kale’deki sağlıklaştırma çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Ödemiş, özgün yapısını bozmadan 234 tarihi evi, içindeki yaşayan kişileri de çıkarmadan restore etmeye başladıklarını aktardı. Ödemiş, Ankara’daki diğer tarihi varlıkları sağlıklaştırma ve onları ayağa kaldırmayla ilgili çalışmalarının olduğunu da anlattı.
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