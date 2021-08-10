'Anadolu' operasyonu kapsamında 4 ülkede 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyon başlatıldı.

Türkiye'de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgütün üyeleri, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını deşifre etti.

Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.

Söz konusu müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

ADANA MERKEZLİ OPERASYON

Çalışmaların tamamlanması, şüphelilerin kimlik tespiti ve suç unsurlarının delillendirilmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Sabah erken saatlerde 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 92 şüpheliden 76'sını gözaltına aldı.

Önceden belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda tarihi eserin operasyon kapsamında ele geçirildiği öğrenildi.

Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen çalışma kapsamında aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Öte yandan yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sürecinde Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’da gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

TATİLDE YAKALANDI

Aralarında örgüt lideri Abdulsamet K.'nin de bulunduğu 76 şüpheli, 'Anadolu' kod adlı operasyonda gözaltına alındı.

Örgüt lideri Abdulsamet K., Mersin Silifke'de otelde tatil yaparken polis baskınıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

TÜRKİYE'NİN TEZLERİNİ DOĞRULAYAN OPERASYON

Öte yandan gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin mal varlıklarına el koyulacağı belirtildi. Operasyonun, Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olma özelliğini taşıdığı bildirildi. Ayrıca başta BM, UNESCO ve INTERPOL gibi uluslararası mecralarda Anadolu’dan kaçırılan eserlerin Avrupa ve ABD’de yer alan müzayede evlerinde satıldığı yönündeki Türkiye'nin tezlerini doğrulayan ve adli soruşturmayla ortaya koyulan ilk operasyon olduğu kaydedildi. Operasyonun, uluslararası kuruluş olan FATF (Financial Action Task Force- Mali Eylem Görev Gücü) tarafından Türkiye'nin denetlenmesi sürecine olumlu katkılar sağlayacağı da değerlendirildi.

GÖZALTI SAYISI 78 OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nca Adana merkezli 30 ilde, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 78’e yükseldi. Operasyon kapsamında, Adana’da yapılan aramalarda 9 bin 330 tarihi eser ile ruhsatsız 6 tabanca, 20 dedektör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin euro ele geçirildi.

SİKKELERİ KLOZETE ATMIŞLAR

Operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerden Şahin S. ile eşi Menekşe S.’nin, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki evine de baskın yapıldı. Polisin geldiğini gören çiftin, evlerindeki sikkeleri klozete atarak, yok etmek istediği belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, klozetteki sikkelere de el koyuldu.

Adana’da gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, diğer illerde yakalanan kişiler ile ele geçirilen tarihi eserlerin de kente getirileceği belirtildi. Operasyon kapsamında arama, sayım ve tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.