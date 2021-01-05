banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Araç muayene ücretleri belirlendi
Araç muayene ücretleri belirlendi

“Anadolu Masal Evi” için çalışmalar başlıyor

Samsun’un Atakum ilçesinde tabiat harikası Çakırlar Korusu’na kurulacak “Anadolu Masal Evi” için çalışmalar başlıyor.

Kültür Sanat 05.01.2021, 12:10
6
“Anadolu Masal Evi” için çalışmalar başlıyor

Samsun’un Atakum ilçesinde tabiat harikası Çakırlar Korusu’na kurulacak “Anadolu Masal Evi” için çalışmalar başlıyor.

Atakum Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkmak ve öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde yürütülen ‘Anadolu Masalları’ projesinin destekçisi oldu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun’un ilk masal evinin kurulacağı Çakırlar Korusu’nda Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu.

Atakum Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliğinde yürütülen ‘Anadolu Masalları’ projesinin Karadeniz ayağında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kentin ilk masal evini kuruyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral; Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Müdür Yardımcısı Kenan Arslan, şube müdürleri Ahmet Karaman ve Caner Can Koç ile birlikte Çakırlar Korusu’na inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Projenin ayrıntılarının konuşulduğu ziyarette Samsun Anadolu Masal Evi’ni yaşama geçirmek için yapılacak olan çalışmalar masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Mayıs 2019’da duyurulan ve Samsun’da bugüne dek 10 binden fazla çocuğu masallarla buluşturan proje, Atakum’da kurulacak olan masal evi ile kentteki ilk fiziki ortamına kavuşacak. Çakırlar Korusu’nda doğa ile iç içe, masalların dokusuna uygun ortamda bir araya gelecek olan çocuklar, anlatıcı eğitimi alan öğretmenlerden geleneksel masalları dinleyecek. Samsun Anadolu Masal Evi’nde yer alacak resim atölyesi de çocukların hayal gücünü geliştirecek. Ziyaretleri sırasında masalları dinleyen çocuklar, ilgilerini çeken masal kahramanlarını resmedecek. Çocukların dijital ortamda çizecekleri resimler basılı olarak kendilerine verilecek ve hatıra olarak saklamalarına olanak tanınacak. Samsun Anadolu Masal Evi’nde çocukların kendi masallarını üretmeleri için de atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

“Doğa harikası Çakırlar Korusu’nu görüp yaşayacaklar”

Karadeniz Bölgesi’nin sayılı longoz ormanlarından biri olan doğa harikası Çakırlar Korusu’nda yer alan iki ahşap evin Atakum Belediyesi’nce Samsun Anadolu Masal Evi’ne dönüştürülerek kentteki tüm çocukların kullanımına sunulacağını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Çakırlar Korusu, Karadeniz’in tabiat harikası yerlerinden biri. Samsun’un ilçelerinden ilkokul ve okul öncesi çağlarındaki çocukların buraya gelip hem bu tabiat harikasını görmeleri hem de buradaki mekanlarımızda açılacak Masal Evi’nde masallarımızı öğrenmeleri olağanüstü bir proje. Biz, Atakum Belediyesi olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapıyoruz. Buradaki tesislerimizi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kullanımına aktarıyoruz ve eksiklerini gideriyoruz. Çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, buradaki sportif faaliyetlere katılmalarını ve bu doğa harikası alanı görmelerini, yaşamalarını, Çakırlar Korusu’ndaki doğa canlılarını tek tek tanıyıp keşfetmelerini istiyoruz. Milli Eğitimin de böyle bir talebi var. Eğitime katkı veren çok güzel bir işbirliği olacak” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12