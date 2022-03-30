Anadolu Leoparı 1 Nisan'da sinemalarda!

Yaratıcısı ve senaristi olduğu “Alef” dizisiyle dikkat çeken Emre Kayiş’in yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi “Anadolu Leoparı”, dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yaptı ve festivalden FIPRESCI Ödülü’yle döndü. Aralarında Selanik, Oslo, Sofya, Kerala, Sydney ve Jerusalem’in de bulunduğu pek çok önemli uluslararası film festivaline davet edilen “Anadolu Leoparı”, Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Sanat Yönetmeni ve Behlül Dal En İyi İlk Film ödüllerini kazanırken, 32. Ankara Film Festivali’nden En İyi Film dahil olmak üzere toplam 4 ödülle döndü.

Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan’ın paylaştığı “Anadolu Leoparı”nın oyuncu kadrosunda ayrıca Tansu Biçer, Ege Aydan, Seyithan Özdemir, Osman Alkaş ve Nuri Gökaşan yer alıyor.

Yirmi iki yıldır ülkenin en eski hayvanat bahçesinin müdürü olan Fikret (Uğur Polat), yalnız başına yaşamaktadır. Hayvanat bahçesinin kapatılıp Araplara satılması ve arsasında bir eğlence parkı yapılması uzun süredir gündemdedir. Fikret’in karşı olduğu bu eğilimi şimdilik engelleyen ise, soyu tükenmenin eşiğinde olduğu için koruma altında bulunan ihtiyar bir Anadolu leoparının halen hayatta olmasıdır. Leopar başka bir hayvanat bahçesine taşınmadan kapanma işleminin başlaması mümkün değildir. Fikret, içine kapanık yardımcısıyla (İpek Türktan) bu değişime karşı mücadele eder. Emre Kayiş, senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; soyu tükenmekte olan yaşlı leoparın hüzünlü kaderinden hareketle, onunla yazgı birliği içinde olan insanların duygu dünyasını ortaya koyuyor.

Türkiye, Danimarka, Almanya, Polonya ortak yapımı “Anadolu Leoparı”nın yapımcılığını Olena Yershova Yıldız üstlenirken, Türkiye’deki ortak yapımcı olarak Kanat Doğramacı (Asteros Film) yer alıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve BluTV’nin yanı sıra Almanya, Polonya ve Danimarka’da da çeşitli kurumlardan destek gören film ayrıca yapım aşamasında Jerusalem International Film Lab’de ana ödüle layık görülmüştü.

Dağıtımcılığını Chantier Films’in üstlendiği, TatoFilm yapımı “Anadolu Leoparı”, 1 Nisan 2022 Cuma gününden itibaren sinemalarda!