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Anadolu Kadınları Defilesi nefes kesti

"21. Yüzyılın Kara Fatmaları Samsun’da İstiklalden İstikbale" etkinliği çerçevesinde düzenlenen "Anadolu Kadınları Defilesi" nefes kesti.

Kültür Sanat 07.03.2022, 13:50
Anadolu Kadınları Defilesi nefes kesti

"21. Yüzyılın Kara Fatmaları Samsun’da İstiklalden İstikbale" etkinliği çerçevesinde düzenlenen "Anadolu Kadınları Defilesi" nefes kesti.

Samsun Valiliği İl Kadın Aile ve Çocuk Koordinasyon Kurulu iş birliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ELVİNDER’in katkılarıyla hazırlanan 21. Yüzyılın Kara Fatmaları Samsun’da programı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Programda protokol konuşmalarının ardından sergilenen Anadolu Kadınları Defilesi, büyük beğeni toplayarak alkış aldı.

“Kara Fatma ve onun gibiler bu ülkeyi kurulmaya götüren mücadeleyi verdiler”

Kara Fatma ve birçok Anadolu kadınının Türkiye’nin kuruluşunda önemli yer edindiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu güzel programı icra ediyoruz. Bizim kültür, geçmiş ve genetiğimizde bugün ifade edilen birçok olumsuzluğun olmadığını görürüz. Bizim medeniyetimiz yaratılmışların her türlüsüne saygıyı esas alan bir medeniyettir. Bırakın insanı kadını, çocuğu, dezavantajlı grupları yaratılmış her şeyi tamamen kendi varlık sebebi sayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Osmanlı’nın son döneminde dünya üzerimize öyle bir çullandı ki; o koskoca imparatorluktan Sevr ile birlikte neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Tam o günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. O dönemde Samsun’da İngiliz ve Fransız askerleri geziyor, Saathane Meydanı’nda darağaçları kuruluyordu. Atatürk 1923’te Cumhuriyet’i ilan etti. Tam da orada ‘Kara Fatma’ diye ifade ettiğimiz büyüğümüz ve onun gibi niceleri bu güzel ülkeyi kurulmaya götürecek mücadeleyi yaptılar. Kime karşı? 7 düvele karşı. Neye ihtiyacımız var? O günkü ruha ihtiyacımız var” dedi.

“Türkiye, dünya insanlığının kilit taşıdır”

Türkiye’nin dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Mustafa Demir, “Bugün hangi hal ve durum üzere olursak olalım Ukrayna’yı görüyoruz. Ukrayna’ya yapılan saldırı bugün tüm dünyanın gündeminde. Türkiye olarak bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne, yaşama hakkına, geleceğine saygılı bir milletiz. Ama daha dün Irak’ta kaç kişi ölmüştü? 1 milyona yakın insan öldü. Suriye’de de öyle. Afganistan’da ne oldu? Dünya çok ilginç bir yerden geçiyor. Biz son 20 yılda birçok alanda hayal edilemeyecek yerlere geldik. Bir tek bizim için değil, dünya için de sorumluluğu olan bir ülkeyiz. Gönül coğrafyamız, dindaş coğrafyamız ve bütün dünya insanlığı için kilit noktada bir ülkeyiz. Bazen kemerler inşa edilir. Kemerler statik olarak en çok yük taşıma kapasitesine sahip yapılardır. Kemerlerin ortasında bir kilit taşı vardır. Türkiye de dünya insanlığı için bu kilit taşıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden Anadolu kadınlarının giydiği kıyafetlerden oluşan defile başladı. Mankenlerin üzerlerindeki Anadolu kadınlarının giydiği yöresel kıyafetler büyük beğeni topladı.

Programın 2. bölümünde ise 10 farklı ilden gelen kadın konuşmacılar, "İstiklalden İstikbale" isimli panelde kendi konu başlıklarında sunumlar yaptılar.

Ayrıca programa İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, ELVİNDER Derneği Başkanı Yeşim Gürsoy ve çok sayıda davetli katıldı.

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