Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın kitabının konusu nedir?

Kitapta; insanoğlunun 2024 yılında Ay'a kalıcı olarak dönmesi,



Elon Musk'ın stratejisi doğrultusunda 2028'de ilk Mars kolonisinin kurulması,



Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son'un 100 milyar dolarlık Vizyon Fonu,



Elektrikli araçlar, drone'lar ve dünyanın geleceğini şekillendiren teknolojilerle ilgili bilgiler veriliyor.



Kitapta, Türk girişimcilik ekosisteminde ne gibi başarılı işlerin yapıldığı ve bunların gelişim süreçleri ele alınıyor.



"Toplumsal restart" için ego duvarlarının yıkılmasına işaret eden kitap, Don Kişot ruhlu Türklerin toplum için kıymetine de dikkati çekiyor.



Eserde, yazarın muhtelif tarihlerde yazdığı bilim-kurgu blog yazıları da yer alıyor. Bu ara geçişler okuru teknoloji konusunda heyecanlandırmak amacıyla, akış içinde çeşitli yerlere serpiştirildi.



İçerikte Musab Turan'ın yıllar içinde Anadolu Ajansı muhabiri olarak takip ettiği toplantılar, gerçekleştirdiği röportajlar ve yazdığı haberlerden kesitler, yer yer de fotoğraf içerikleri kullanıldı.



Diğer yandan kitapta QR kodlar yardımıyla videolar var. Bunlar okura esaslı deneyimler vadediyor.