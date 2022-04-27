Ana sınıfı öğrencilerinden anlamlı çalışma

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bir okulun ana sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan Ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bir okulda bulunan ana sınıfı öğrencileri İçinde İyilik Var Projesi çerçevesinde öğretmen ve ailelerinin destekleriyle Ramazan kolisi hazırladı. Hazırlanan Ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırdı. Projenin amacının ise minik öğrencilere insanlar arasındaki yardımlaşmayı, dayanışma ve paylaşma gibi duyguların öğretilmesi ve geliştirmesi olduğu kaydedildi.