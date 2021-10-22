Amerika'da yeni trend! Bebeklerine Marvel karakteri isimleri veriyorlar

ABD'de yeni doğan çocuklara Marvel evrenindeki karakterlerden esinlenerek verilen adların sayısı arttı.

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Marvel Sinematik Evreni'ndeki karakterlerin isimleri, yeni çocuk sahibi ailelerin arasında her geçen gün daha fazla rağbet görüyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Galaksinin Koruyucuları serisinin Star-Lord olarak da bilinen baş karakteri Peter Jason Quill'in adı, serinin ilk filminin 2014'te yayımlanmasından bu yana yükselişte. 2014'te 5 erkek bebeğe Quill ismi verilirken, 2020'de 42 erkek bebeğe ve 5 kız bebeğe bu ad verildi. Quill'i farklı filmlerde Chris Pratt ve Chris Cox gibi oyuncular canlandırmıştı.

Marvel evrenindeki ünlü karakterlerden, filmlerde Tom Hiddleston'ın canlandırdığı Loki'nin adı da popülerliği yükselen seçimler arasında. İlk Thor filmi 2011'de yayımlanmadan bir yıl önce 55 erkek bebeğin ismi Loki'yken, bu sayı filmin piyasaya çıkmasıyla 71'e yükseldi. 2020'deyse 130 erkek bebek ve 5 kız bebeğe Loki adı verildi.

Marvel Sinematik Evreni'ndeki en güçlü kötü karakterlerden Thanos'un adıysa son dönemde rağbet görmeye başladı. 2004 ve 2007'de tek tük görülen Thanos ismi Avengers, Yenilmezler ve Galaksinin Koruyucuları serilerinin sinemalarda izleyicilerle buluşmasının ardından 2019'da 18 erkek bebeğe verildi. Thanos Josh Brolin ve Damion Poitier tarafından canlandırılmıştı.

2017'de yayımlanan Thor: Ragnarok filminde Tessa Thompson'ın canlandırdığı Valkyrie karakterinin adıysa, aynı yıl içinde 63 kız bebeğe verilmişti. Bu sayı 2018'de 75'e, 2020'deyse 128'e yükseldi.