Amazon Prime Video Türkiye’nin Ekim 2022 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video, ekim ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı. Ekim’de Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında Türkiye’nin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Belgin Sarılmışer'in hayatını anlatan yerli yapım Bergen filmi de bulunuyor. Türkçe altyazı seçeneğiyle ekranlara gelecek yabancı yapımlar içerisinde ise yoksul ve açgözlü bir babanın, kızını para ve toprak karşılığında zengin bir adamla evlendirmek istemesini konu alan Catherine Called Birdy, sanal dünyadaki bir oyunun aslında gerçek bir dünya olduğunu fark eden Flynne'in başına gelen tehlikeli olayları aktaran The Peripheral, kendini hayal edebileceğinden çok daha tuhaf ve şeytani bir komplonun hedefinde bulan Cherie’nin kaçış mücadelesini anlatan Run Sweetheart Run ve her gece tam olarak 03:33'te korkunç görüntülerle uyanan Lucy'nin gizemli hikayesini izleyicilere aktaran The Devil's Hour bulunuyor.Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

Amazon Prime Video Türkiye Ekim Ayı Takviminden Öne Çıkanlar:

Bergen – 7 Ekim

Gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyenin hayatını ele alan film, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor. Sinemalarda yaklaşık 5,5 milyon izleyici tarafından izlenen, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaştı. ‘Bergen’in müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen ve Saki Çimen’e ait. ‘Bergen’, 7 Ekim’den itibaren Amazon Prime Video’dan izlenebilecek.

Catherine Called Birdy – 7 Ekim

Tarih 1290. Ortaçağ’da bir İngiliz köyü Stonebridge’de yaşayan Leydi Catherine (Birdy olarak bilinir); Lord Rollo ve Leydi Aislinn'in en küçük çocuğudur. Oyun alanı, ailesi gibi daha iyi günler görmüş bir ev olan Stonebridge malikânesidir. Mali açıdan yoksun ve son derece açgözlü olan Rollo, kızını para ve toprak karşılığında zengin bir adamla evlendirerek mali yıkımdan kurtulacağını düşünmektedir. Ancak Birdy, tüm genç kahramanlar gibi cesur, zeki ve maceraperesttir. Gelen her talipliyi ustaca yollarla geri çevirmeye hazırdır. Hayal gücü, meydan okuması ve bağımsızlığa olan derin inancı onu ailesiyle karşı karşıya getirir. En kötü talip geldiğinde, aile kızlarına duydukları sevginin nihai sınavıyla karşı karşıya kalır.

The Peripheral – 21 Ekim

Fisher (Chloe Grace Moretz) Güney Amerika'nın kırsal kesiminde yaşamakta, yerel bir 3D baskı dükkanında çalışmakta ve bir yandan da zenginler için VR oyunları oynayarak ihtiyaç duyduğu ekstra parayı kazanmaktadır. Bir gece bir kulaklık takar ve kendini fütüristik Londra'da bulur; şık ve gizemli bir dünya, kendi zorlu varoluşundan çekici bir şekilde farklıdır. Ama bu daha önce oynadığı hiçbir oyuna benzememektedir: Flynne bunun sanal gerçeklik olmadığını, gerçek olduğunu anlamaya başlar. Yetmiş yıl sonraki Londra'da yaşayan bir kişi, Flynne'in dünyasına bir kapı açmanın bir yolunu bulmuştur. Londra ne kadar baştan çıkarıcı olsa da aynı zamanda tehlikelidir. Flynne, dünyalarını kimin ve ne amaçla birbirine bağladığını bulmaya çalışırken onun buradaki varlığı tehlikeli güçleri de harekete geçirir: Flynne'i ve ailesini geldiği dünyada yok etmeye niyetli güçleri. Peripheral, usta hikâye anlatıcısı William Gibson'ın insanlığın kaderine ve ötesinde yatanlara göz kamaştırıcı, halüsinatif bir bakış sunuyor.

Run Sweetheart Run – 28 Ekim

Bekâr anne Cherie (Ella Balinska), patronu en önemli müşterilerinden biriyle görüşmesi için ısrar ettiğinde başlangıçta endişeli olsa da karizmatik Ethan (Pilou Asbæk) ile tanıştığında rahatlar ve heyecanlanır. Etkili iş adamı beklentilerin aksine Cherie'nin ayaklarını yerden keser. Ancak gecenin sonunda, ikisi baş başa kaldığında gerçek, vahşi doğasını ortaya çıkarır. Darp edilen ve dehşete düşen Cherie, canını kurtarmak için kaçar ve kendisini tamamen yok etmeye kararlı, kana susamış bir saldırganla amansız bir kedi-fare oyunu da başlar. Bu soluk soluğa izleyeceğiniz kara gerilimde Cherie kendini hayal edebileceğinden çok daha tuhaf ve şeytani bir komplonun hedefinde bulur.

The Devil's Hour – 28 Ekim

Dizi, her gece tam olarak 3.33'te korkunç görüntülerle uyanan Jessica Raine'in canlandırdığı Lucy'nin hikayesini izleyicilere aktarıyor: Şeytanın saati. Lucy'nin sekiz yaşındaki oğlu içine kapanık ve duygusuzdur. Annesi ise boş sandalyelerle konuşuyor. Evine, kendisine ait olmayan bir hayatın yankıları musallat olmuştur. Lucy'nin adı açıklanamaz bir şekilde bölgedeki bir dizi vahşi cinayetle ilişkilendirildiğinde, bunca yıldır ondan kaçan cevaplar da nihayet odak noktasına girecektir. Dizide Peter Capaldi, ölümcül bir saplantının yönlendirdiği münzevi bir göçebeyi canlandırıyor. Bu kişi de Nikesh Patel'in canlandırdığı şefkatli dedektif Ravi Dhillon'ın liderliğindeki polis avının baş hedefi haline gelir.