Amatör ekipmanlarla film çeken iki arkadaş, yapımcılardan destek bekliyor

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde yaşayan iki arkadaş, ellerinde bulunan amatör ekipmanlarla sinema filmi çekti. Antalya’da sezonluk olarak garsonluk yapan, akademik hiçbir eğitim almayan gençler, yapımcılara seslenerek kendilerine destek verilmesini istedi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde Ömer Becet ve Ferit Öncel isimli iki arkadaş, ellerinde yeteri kadar ekipman olmamasına rağmen sinema filmi çekmek istedi. Yakın arkadaşlarının da yardımını alan iki kafadar, gece gündüz, yağmur çamur demeden kısıtlı imkanlarla sinema filmini çekmeyi başardı. Becet ve Öncel, yapımcılara çağrıda bulunarak kendilerine destek verilmesini istedi.

"Maddi gücümüz olmadığı için çok zorlanıyoruz"

Maddi güçleri olmadığı için çekimlerde zorlandıklarını belirten Ömer Becet, “Yeri geldiği zaman kameraman yeri geldiği zaman oyuncu oluyorum. Montajları da bu iş için yola koyulduğum arkadaşımla yapıyoruz. Her şeyi kısıtlı imkanlarla birlikte yapıyoruz ve başarmaya çalışıyoruz. Ben ve arkadaşım da ilkokul terkiz. Ekipteki arkadaşlarımızın hiçbiri akademik eğitim almadı. Maddi gücümüz olmadığı için çok zorlanıyoruz. Bugünkü teknolojiye bakıldığı zaman ekipmanlar çok pahalı, onun için yapımcı ağabeylerimizin bizlere destek vermelerini isteriz" dedi.

"Gece çekimlerinde çok zorlanıyoruz"

Filmde hem kameramanlık hem oyunculuk yapan Ömer Becet, gece çekimlerinde çok zorlandıklarını aktardı. Becet, “Gece çekimlerinde yeterli prodüksiyonumuz olmadığı için ışıktan dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Ben bazen sahnede olduğum zaman arkadaşım çekiyor. Sonuç itibarıyla seti ikimiz yönettiği için ister istemez yetersizlikler oluyor” diye konuştu.

"Azim ve inanç bizim için en değerli unsur"

Azim ve inancın kendileri için en değerli unsur olduğunu vurgulayan Becet, şöyle devam etti:

“Küçükken yabancı sinema filmlerine bir merakım vardı. Aynı şekilde arkadaşımın da merakı vardı. Beraber bir film çekme kararı aldık. Eğitimimiz olmamasına rağmen azmimiz ve inancımız sonsuzdu, sanırım bu yönde kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Yani bizim için azim ve inanç en değerli unsurdur.”

"Bizlere imkan tanınırsa çok güzel işler başarırız"

Kendilerine imkan tanınması halinde çok güzel işler çıkarabileceklerini vurgulayan Ferit Öncel ise, “Bizlere biraz imkan tanınması halinde çok güzel bir iş çıkartacağımıza inanıyorum. Evde bulunan bilgisayar ile çektiğimiz sahnelerin montajını yapıyoruz. Montaj uzun süre alıyor, bilgisayarımızın performansı düşük ve uygun olmadığı için zaman zaman ısınma ve donma gibi sorunlar oluyor. İnsanlar çektiğimiz projenin hangi platformda çıkacağını soruyorlar. Bizler de bir yerle anlaşmamız olmadığı ve amatör olduğumuz için cevapsız kalıyoruz” şeklinde konuştu.