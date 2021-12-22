banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek

Alyazma kilimi her sırası ayrı emekle dokunarak yaşatılıyor

Köy köy gezilerek dokuma özellikleri araştırılan ve asırlık geçmişe sahip yöreye özgü kilimler geleneksel tezgahlarda dokunuyor. Her sırayı ayrı emekle dokuyan kadınlar, duygularını kilim desenine yansıtıyor.

Kültür Sanat 22.12.2021, 09:51
Alyazma kilimi her sırası ayrı emekle dokunarak yaşatılıyor

Köy köy gezilerek dokuma özellikleri araştırılan ve asırlık geçmişe sahip yöreye özgü kilimler geleneksel tezgahlarda dokunuyor. Her sırayı ayrı emekle dokuyan kadınlar, duygularını kilim desenine yansıtıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Genç, oluşturduğu proje ile Burdur’u köy köy gezerek kilimleri inceledi. Daha sonra kurulan atölyede geleneksel tezgahlarda Burdurlu kadınlar yörede asırlık geçmişe sahip kilimleri dokuyor. Bu kilimlerin en büyük özelliğinin bitkisel kök boyası kullanılması olduğunu belirten Genç, “Hem burada dokuyan insanların hayatına bir katkı olması hem de geleneksel bir üretimin sürmesi noktasında böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Dokunan kilimlerin en büyük özelliği kullanılan bütün boyaların bitkisel kök boyalar olmasıdır. Bugün Anadolu coğrafyasının birçok yerinde kilimle ilgili üretimler gerçekleştiriliyor. Kök boya denilse de bunların birçoğunun yaptığımız analizlerde ve testlerde kök boya olmadığını bizzat gördük” dedi.

Her sırasında ayrı emek var

Dokunulan kilimleri makine kilimlerinden ayıran en önemli özellik ise her bir sırasında ayrı emek verilmesi. Sabah saatlerinde tezgahlarının başına geçen kadınlar, günlük duygularını her sıraya yansıtarak büyük bir sabırla kilimleri dokuyor. Makine ile insan dokuması arasındaki farkları anlatan Genç, “Burada dokunan kilimlerin bir makine kiliminden ya da bir makine dokunmasından en büyük farkı her bir sırasında bir emeğin oluşudur. Buradaki dokuyan ablalarımız kendi içlerinden gelen duygular ile yapıyorlar. Bir desen belki veriyorsunuz, bu şekilde dokunacak diyorsunuz ama makine dokumasında bilgisayara kodladığımızda bütün üretimler aynı şekilde çıkar. El dokumalarında siz istediğiniz kadar desen verin, hatta aynı kişiye ikinci kez aynı dokumayı yaptırın, ikisi de birbiriyle aynı özellikleri tutmaz. Ölçüsü farklı olur, kenarlarında çekme olur, motiflerin yerleşmesinde farklılıklar olur. Yani insanın kendi ruhu ile bütünleştiği zaman yaptığı üretimlerinin farkı. Bu tür kilimlerde daha çok gözlemleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İşini severek yaptığını belirten Naciye Gürer ise, “Burada kök boyasından yün kilimler dokumaya çalışıyoruz. Biz burada kursa başlamıştık. Öğrendik, şimdi üretime geçtik. Biz severek yapıyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Her yapılan işin zor olduğu gibi bunda da var. Severek yaptığınız için sorun olmuyor. Ortalama bir kilim bir ay içerisinde bitiyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8