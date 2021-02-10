Altun Yaruk-Yedinci Kitap, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini aldı

Engin Çetin tarafından hazırlanan Altun Yaruk-Yedinci Kitap, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Eski Uygurca’nın en önemli eserlerinden biri olan Altun Yaruk adlı sutranın aynı zamanda Budizm’in de en önemli öğreti kitabı olarak görüldüğü aktarıldı. Yedinci kitabın Berlin yazmalarına oranla daha tam olan ve ana metin olarak tercih edilen St. Petersburg nüshasının harf çevirisi ve çeviri yazısı ile metnin Türkçe’ye aktarımını içerdiği belirtildi. Eserde ayrıca yedinci kitabın içeriğini oluşturan 13, 14 ve 15’inci bölümlerin özetlendiği, Çince kaynak metin ile Uygurca metin arasındaki uyumun ele alındığı, Uygurca metnin ses bilgisi özelliklerinin incelendiği ve nüsha farklılıklarının gösterildiği “İnceleme” bölümünün yer aldığı kaydedildi. Bunun yanı sıra metinle ilgili sorunlu bölümlerin çözümlenmeye çalışıldığı, Çince metinle farklılıkların değerlendirildiği “Açıklamalar” bölümü de bulunurken, "Dizinler” bölümünde ise “Uygurca Dizin, Uygurca-Çince Söz Karşılıkları ve Çince-Uygurca Söz Karşılıkları” başlıklı üç ayrı dizine yer verildiği ifade edildi.