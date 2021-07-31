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Altınova’da konserler ertelendi

Yalova’nın Altınova Belediyesi 14. Kültür Festivali kapsamında düzenlenecek olan halk konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

Kültür Sanat 31.07.2021, 10:41
Altınova’da konserler ertelendi
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Yalova’nın Altınova Belediyesi 14. Kültür Festivali kapsamında düzenlenecek olan halk konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

Yaşanan doğal afetler ve yangınlar nedeniyle Altınova Belediyesi 14. Kültür Buluşması kapsamında planlanan konser programları ileri bir tarihe ertelendi. 31 Mart 2021 Cumartesi günü Zeynep Dizdar, Ekin Uzunlar, İrem Güral ve Mustafa Ceceli ile 1 Ağustos 2021 Pazar Murat Dalkılıç ve Burhan Topal konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

Festival kapsamındaki diğer etkinliklerin devam edeceğini açıklayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Festivalimizin çocuk ve gençlik oyun grupları, yöresel çadırlar ve Sünnet Programı belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır” dedi.
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