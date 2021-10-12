Altınova’da Helenistik dönemden bulgulara rastlandı

Yalova’nın Altınova ilçesinin Hersek bölgesinde yapılan Helenapolis antik kenti kazılarında önemli bulgulara ulaşıldı.

Eylül ayında başlayan kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Altınova Belediyesi’nin desteği ile Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr Üyesi Cennet Pişkin Ayvazoğlu başkanlığında uzman bir ekip tarafından "Yalova İli ve İlçeleri Antik Çağ Yüzey Araştırması” kapsamında yürütüldü. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Dr. Cennet Pişkin Ayvazoğlu’ndan bilgi aldı. Çalışmaların 1 Eylül itibariyle başladığını söyleyen Ayvazoğlu, “Biz bu yılki çalışmalarımızda M.S. 4. yüzyıldan çok önceye, Hellenistik devre kadar giden bulgulara rastladık. Yani burada Hellenistik dönemden günümüze dek kesintisiz bir yerleşim olduğunu anlıyoruz. “Yalova’nın eski Yunan ve Roma devirlerini araştırıyoruz. Çalışmalarımıza Helenopolis ve çevresinden başladık. 4. yüzyılda Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından kurulduğu ve imparatorun şehre annesi Helena’nın adını verdiğini, yani adını buradan aldığını biliyoruz. Antik kaynaklar, Helenopolis yakınında sıcak su kaynaklarının bulunduğunu ve Konstantin’in ömrünün son yıllarında bunlardan yararlandığını yazmaktadır” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, çalışmaların bölge tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Yıllardır istediğimiz yüzey araştırması çalışması bu sene başladı. Çalışmaların ilk yılında olumlu sonuçlar almaya başladık. Bölgenin, Helenapolis döneminin çok daha eskilere, Helenistik dönemlere kadar uzandığını gördük. Buradaki ilk bulgular bunu gösteriyor. Bu bizi çok sevindirdi. Çalışmalar devam ettikçe daha eskilere doğru gideceğine inanıyorum. Biz Altınova’da yapılan bu çalışmalardan dolayı Kültür Bakanlığımıza, hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.