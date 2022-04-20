Altınova’da 50 kişilik arkeolog ordusu çalışacak

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Çobankale ve Kibatos Kalesi su altı arkeoloji çalışmaların yanı sıra bu yıl Helenopolis Antik Kenti’nde de kazı çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Oral, kentteki basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Oral, burada yaptığı açıklamada, Çobankale’deki arkeolojik kazıların devam ettiğini ifade etti. Oral, sKibatos Kalesinde çalışmaların 4’üncü senesine gireceğini ve bölgede su altında 2 kentin tespit edildiğini hatırlattı. Helenopolis Antik Kenti’ndeki 3 yıldır süren yüzey araştırmalarının ardından bu yıl kazının başlayacağını ifade eden Oral, “Yüzey araştırmasında bulunan bir obje bölgedeki tarihi milattan önce 4. yıldan 7. yüzyıla indirdi. İkinci kazı evi Hersek’te olacak. Altınova’da 50’ye yakın arkeolog öğrencilerle birlikte çalışacak. Ciddi bir arkeolog ordusu çalışacak. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde sürecek” dedi.

Deniz Feneri Müzesi restorasyonu bitti

Hersek burnunda bulunan Deniz Feneri’nin restorasyonunun tamamlandığını ifade eden Oral, “Son rötuşlar yapılıyor. Biz de hızlı bir şekilde müzeye çevireceğiz. Hedefimiz haziran, temmuz gibi kent müzesiyle burayı açmak. Deniz feneri tam bir eğitim alanı olacak. Vatandaşlara ve öğrencilere deniz fenerlerini tanıtacak” diye konuştu.

Gastronomi turizmi için çalışmalar başladı

Oral, ilçede gastronomi turizmi için de bir takım çalışmalar yapıldığını ifade etti. Altınova bölgesine ait kefal füme (isli balık) yemeği için çalışma gerçekleştirildiğini söyleyen Oral, Rum aşçıdan öğrenilen tarifin kendi aşçıları tarafından başarıyla yapıldığını dile getirdi. Oral, bunun yanı sıra Osmanlı aş evlerinde yapılan bir çorbayı tarihi Hersek çorbası olarak yapacaklarını ifade etti. Yapımı zor olan çorbayı ilçedeki lokantalarda yapılacağını ifade eden Oral, gastronomi turizmine başlayacaklarını söyledi.

Altınova’da kültür etkinlikleri dolu dolu geçecek

Oral, Ayasofya Camii ve Sultan Ahmet Camii’ne ramazan ayı boyunca ilçe halkının gezmesi için otobüsler kaldırdıklarını anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hersek Gece Güreşleri etkinliğini bu yıl ilk kez düzenleyeceklerini söyleyen Oral, 17 Mayıs 2022 tarihinde de uluslararası bir resim sergisi düzenleyeceklerini de belirtti. Oral, 17 ülkeden 40 sanatçının yer alacağı serginde Rusya ve Ukraynalı sanatçıların da yer alacağını belirtti. Oral, Gençlik Festivali, Ulusal satranç turnuvası ve Kültürler Buluşması etkinliklerini de düzenleyeceklerini belirterek,"Pandemiden sonra hem gençlerimiz hem vatandaşlarımız biraz rahatlasın istiyoruz. Vatandaşlarımız 2 yılın acısını çıkarsın istedik” diye konuştu.