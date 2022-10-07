Altından tasarlanan Hilye-i Şerif sergisi

Kahramanmaraşlı 4 yılda altın işlemeli olarak hazırlanan “Uyanış; Hilye-i Şerif” koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü’nün “Uyanış: Hilye-i Şerif” koleksiyonu, Hz. Muhammed’in doğduğu gün olan Mevlid Kandili’nde Abdülhamit Han Camii’nde sergilendi.

Sergide, 8 adet el yazması Hilye-i Şerif ve Hz. Muhammed’in insanlığa ışık tutan vasıflarının anlatıldığı bir ürün kataloğu bulunuyor.

Cuma namazı sonrası kesilen kurdele ile ziyaretçilere açılan sergi yoğun ilgi gördü.

Vali Ömer Faruk Coşkun, açılışta yaptığı konuşmada, “Emeği geçen bütün hocalarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk ise “Hilye-i Şerif , Peygamber Efendimizin fiziksel özelliklerini anlatan sanat eseri olan yazı levhalarıdır ve yazılar tezhip sanatıyla süslenip taçlandırılır. Hilye-i Şerif’ler bulundukları ortamlarda insanları musibetlerden ve belalardan korunmasına, afiyet ve huzur içinde yaşamasına yardımcı olurlar. Bulundukları mekanları bereketlendirirler” diye konuştu.

Tezhip sanatçısı Emine Tekiş ise, “3 arkadaşımızın 4 yıldır yapmış olduğu levhalar sonucu bu sergiyi oluşturmaktayız. Hilye-i Şerif peygamber efendimizin güzel ahlakını anlatan levhalardır. En kısa süren bir çalışmamız 5 ayda tamamlandı. Tamamen altın kullandığımız hat ve tezhip sanatı ile yapılmış eserlerdir” dedi.

Sergiyi gezen Ali Çayır ise “Cuma namazını müteakip sergiyi gezme imkanım oldu emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Hilye-i Şerif sergisi 10-14 Ekim tarihlerinde Olgunlaşma Enstitüsü Sergi Salonu’nda sergilenmeye devam edecek.