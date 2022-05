Altın Safranda finalistler belli oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde yer alan "Belgesel Film Yarışması"na katılan 1503 eser arasından finale kalanlar belli oldu.

Bu yıl 8-11 Haziran’da gerçekleştirilecek olan "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temalı festival çerçevesinde düzenlenen "Belgesel Film Yarışması"nın jüri üyeleri tarafından 3 dalda finale kalanları belirledi.

Festival Komitesi Başkanı da olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu yıl 23.’sünü düzenleyeceğimiz ve her anı dolu dolu geçecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalimiz için hazırlıklarının devam ettiğini söyleyerek, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da her kesimden insanımızın katılabileceği güzel bir festival hazırlıyoruz. Finale kalan tüm yönetmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Festival dahilinde finale kalan Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde; "80.000 Schnitzel" belgeseli ile yönetmen Hannah Schweier, "Acılı Tatlı" ile yönetmen Didem Şahin, "Bekleyiş" ile yönetmen Aslı Akdağ, "Birkaç Sıradan Gün" ile yönetmen Pınar Okan, "Dear Audrey" ile yönetmen Jeremiah Hayes, "Mamody, The Last Baobab Digger" ile yönetmen Cyrille Cornu ve "Yeni Bir Dünya Doğuyor" ile yönetmen Serhat Yüksekbağ, finale kaldı.

Kültürel Miraz ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel film kategorisinde, "A Musical Tale Of Migration" filmi ile yönetmen Neslihan Semerci, "Black&White: Stor&Color Istanbul’s Iconıc Galata Bridge" belgeseliyle yönetmenler Pınar Kılıç ve Gökay Gökulu, "Heyamola" filmiyle yönetmen Yılmaz Kıvanç, "Göbeklitepe Sakinleri" ile yönetmen Sedat Benek, "Gölgenin Seyri" ile yönetmen Müjgan Yıldırım, "I Gazed At The City Through Films" ile Sevcan Aytaç Sönmez ve "Kardan Mürekkeb" filmiyle yönetmen Nurtaç Emirer, finale adını yazdırdı.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde ise, "Butterfly Man-Kelebek Adam" ile Enis Manas, "Haymatlos-Vatansız" ile Mustafa Aydın, "Mapping Survival" ile Nacho Corbella, "Resistance Sahara" ile Sidal Ergüder, "The Young Wrestler" ile Ozan Sertdemir, "Umah" ile Şuayb Hattab ve "Water, Wind, Dust & Bread" filmi ile yönetmen Ahdi Zamanpoor Kiasar finalde yarışacak.