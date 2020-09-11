Altın Safran Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 21’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılan Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla 25-27 Eylül’de düzenlenecek 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına bin 108 eser katıldı. Mustafa Cebecioğlu’nun “Serender” isimli eseri birinci, Nuri Çoban’ın “Sini Bezi” ikinci, Mehmet Arslan’ın “Atlı Akrobasi” adlı eseri üçüncü oldu. Safranbolu Özel Ödülü’nü de Karabüklü fotoğrafçı Ali Baykala’nın “Bir Kış Masalı” adlı eseri aldı.

Jüri’nin değerlendirmesiyle belirlenen yirmi bir fotoğraf festival kapsamında 26 Eylül Cumartesi günü Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Festival Organizasyon Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile gerçekleştirdiğimiz festival, yalnızca şehrimizin tanıtımı için değil, özel bir şehrin kendini ifade biçimi olup birçok sanatçının desteklenmesi için de önemlidir. Safranbolu tüm dünyadan pek çok fotoğrafçının kadrajına girmiş, dünya mirası bir kent. Bizler bu kültür mirasının korunması ve insanlara aktarılması için Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ni zorlu Covid-19 salgını günlerinde, katılımcılar ve halkımız için titizlikle önlem alarak ara vermeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaların kazananları ödüllerini 26 Eylül Cumartesi günü ödül töreninde alacaklar.