Altın Portakal’da sanatçılara sevgi seli

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel korteji yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Cam Piramit önünden başlayan kortej geçişine, aralarında Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Serap Aksoy, Yusuf Sezgin, Ayça Ayşin Turan, Şenay Gürler, Muzaffer Hiçdurmaz, Necip Sarıcı, Reis Çelik, Burak Tozkoparan, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Kemal Uçar, Biket İlhan, Anıl Çelik, Burak Serdar Şanal, Onur Akbay, Kerem Fırtına, Elif İnci, Nur Erkul, Ayşe Erbulak Özgürdal, Özden Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu, Meltem Pamir Tan ile daha pek çok sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimler katıldı. Yaklaşık 35 derecelik sıcak havaya rağmen Antalyalılar sevdikleri sanatçıları görebilmek için güzergahlara akın etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Perihan Savaş ve Mustafa Alabora ile üstü açık klasik otomobil üzerinden vatandaşları selamladı ve çiçek dağıttı.

Sanatçılar geçişte sanatçılar halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi karanfil attı. Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi’nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona eren korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

"Antalya her şeyin en iyisine layık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çok duygu yüklü bir gün yaşadığını belirterek, “ Bütün Antalyalılar burada, üstatlarımız, sanatçılarımız burada. Sinemaseverler burada. Antalya’mız her şeyin en iyisine layık” dedi.

"Bizi kucakladılar"

Perihan Savaş ise güzel ve özledikleri bir ortam olduğunu ifade ederek, "Gerçekten çok mükemmel Antalya’ya sevgilerimi iletiyorum. Bizi böyle kucakladıkları için minnettarız” diye konuşurken, Nurgül Yeşilçay ise çok güzel ve eğlenceli bir kortej yaladıklarını belirterek, "Antalya halı ile bir arada olmaktan onların coşkusuna ortak olmaktan mutluyuz. Bizim coşkumuz onların coşkusu çok güzel, sinemayı yeniden canlandırma güdüsü çok güzel. Hatice ile çok eğleniyoruz” dedi.