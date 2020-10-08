Altın Portakal’da heyecan devam ediyor
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN KATKILARIYLA 57. KEZ DÜZENLENEN ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE SONA DOĞRU YAKLAŞILIRKEN HEYECAN DA ARTIYOR. ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI GÖSTERİMLERİ DÜN AKŞAM SONA ERDİ.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 57. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sona doğru yaklaşılırken heyecan da artıyor. Ulusal Belgesel Film Yarışması gösterimleri dün akşam sona erdi.
Festivalin yarınki bölümünde ulusal yarışmalarda Fikret Reyhan’ın yönettiği “Çatlak” 19.20’de, Derviş Zaim’in yönettiği “Flaşbellek” 22.00’da Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında film ekiplerinin katılımıyla izleyiciyle buluşacak.
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması kapsamında Mahsum Taşkın’ın “Binbir Gece Masalları”, Haydar Taştan’ın “Cengiz”, Can Deniz Atıcı’nın “Kara Kutu”, Burcu Görgün Toptaş’ın “Kırk Mum”, Esme Madra’nın “Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi” ve Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir Yıl” adlı kısa filmleri 19.20’de Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimi sonrası film ekiplerinin katılımıyla söyleşi gerçekleşecek.
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 10 Ekim’de düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erecek.
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