Altın Portakal’da Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması finalistleri belli oldu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması finalistleri belli oldu. Seçilen projeler, festivalin 1 Ekim’de gerçekleştirilecek açılış töreninde açıklanacak.

Sinemaya gu¨c¸lu¨ senaryolar kazandırmak amacıyla düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarıs¸ması’na gelen 77 başvuru Dogˆan Kitap Genel Yayın Yo¨netmeni Cem Erciyes, yazar Dogˆu Yu¨cel ve sinema yazarı-senarist Burak Go¨ral’ın oluşturduğu ön jüri tarafından değerlendirildi ve 8 proje seçildi. Erman Bostan’ın Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Cadı isimli romanından senaryolaştırdığı “Cadı ‘Bir Osmanlı Korkusu’”; Hacer Usta ve Ferhan Gökçek Kutluer’in Deniz Poyraz’ın "Dünya Unutana Kalır" adlı öykü kitabında yer alan “Nasip’in Günahı” adlı öyküden senaryolaştırdıkları “Dünya Unutana Kalır”; Atay Sözer’in kendi eserinden senaryolaştırdığı “Dünyanın En Kötü Avukatı”; Nisa Yıldırım’ın kendi eserinden senaryolaştırdığı “Epidemik Eros ‘Paşa Gönül İsyanı’”; Burcu Aykar’ın Cahide Birgül’ün aynı isimli romanından senaryolaştırdığı “Gölgeler Çekildiğinde”; Gaye Boralıoğlu’nun kendi romanından senaryolaştırdığı “Meçhul”; Murat Saraçoğlu’nun Faruk Duman’ın aynı adlı romanından senaryolaştırdığı “Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur” ve Elif Refiğ ile Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun Zaven Biberyan’ın aynı adlı romanından birlikte senaryolaştırdıkları “Yalnızlar” finale kalan projeler oldu. Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nda finale kalan 8 proje de senarist-yapımcı Aslı O¨zge, oyuncu-yo¨netmen ve yazar Ercan Kesal ile yazar Mu¨ge I·plikc¸i’den oluşan ana jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmanın kazanan projeleri 1 Ekim akşamı düzenlenecek açılış töreninde açıklanacak ve 80 bin TL tutarındaki En İyi Senaryo ve 40 bin TL tutarındaki Jüri Özel Ödülü sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor. Festival 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.