Altın Portakal ulusal yarışma jürileri belli oldu

3 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığında düzenlenecek festivalin ulusal yarışmalarının merakla beklenen jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek. Senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi; Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen’den oluşurken, festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na seçilen 12 filmi Cemre Ebuzziya, Müge Turan ve Ömür Atay’dan oluşan jüri değerlendirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşecek festivalin bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na “Uzak” filmiyle başladığı sinema kariyerine, senaristliği de ekleyerek “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” ile devam eden, “Vavien”, “Saç”, “Yozgat Blues”, “Ben O Değilim”, “Görülmüştür” ve “Kelebekler” başta olmak üzere oynadığı tüm filmlerde akıllara kazınan performanslara imza atan, yakın zamanda “Fındıktan Sonra” belgeseli ile “Nasipse Adayız” filmlerinin yönetmen koltuğunda oturan ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödülün sahibi çok yönlü sinemacı, yazar Ercan Kesal jüri başkanlığı yapacak. Yarışma heyecanı yaşayacak 12 filmi değerlendirecek jüri üyeleri ise “g.a.g” adlı televizyon programının yanı sıra, yazdığı ve oynadığı “Avrupa Yakası”, “Yalan Dünya” ve “Jet Sosyete” dizileriyle dikkat çeken, gişe rekortmeni “Aile Arasında” filminin senaristi, gazeteci, yazar ve oyuncu Gülse Birsel, ilk filmi “Babamın Kanatları” ile başta Altın Portakal En İyi İlk Film ve Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü olmak üzere pek çok festivalde ödüle layık görülen, üçlemesinin ikinci filmi “Küçük Şeyler”i geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşturan ve yine Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmen ve senarist Kıvanç Sezer, “Kaç Para Kaç”, “Filler ve Çimen”, “İtiraf”, “Devrim Arabaları”, “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Yol Kenarı” filmleri başta olmak üzere sayısız filmde ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 40’tan fazla oyunda izlediğimiz oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ve Milliyet Sanat dergisinin kurucularından, Pen Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı köşe yazarı gazeteci, yazar, tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral’dan oluşuyor.

Kısa metraj ve belgesel film jürileri belli oldu

Bu yıl gelen 46 başvuru arasından seçilen 10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi de pek çok başarılı belgesele imza atan yönetmen, yazar Bingöl Elmas, kısa film, belgesel ve video işleriyle uluslararası platformlarda ses getirmiş Köken Ergun ile ödüllü belgesellerin yönetmen ve yapımcısı, akademisyen Kurtuluş Özgen’den oluşuyor. Festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na gelen 206 başvuru arasından seçici kurul tarafından belirlenen 12 filmi ise geçen yıl “Kız Kardeşler”, “Kronoloji” ve “İki Arada” filmlerinde izlediğimiz oyuncu Cemre Ebuzziya, İstanbul Modern Sanat Müzesi Film Küratörü ve sinema yazarı Müge Turan ile 53. Karlovy Vary Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi “Kardeşler” ile pek çok ödüle layık görülen yönetmen Ömür Atay’dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek.

Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları’nı değerlendirecek jüri üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesinin sinemaya vereceği toplam 860 bin TL’lik maddi desteğin sahiplerini belirleyecek.

FİLM-YÖN ve SİYAD ödülleri verilmeye devam ediyor

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Çiğdem Vitrinel, Mustafa Kara ve Tunç Davut’tan oluşan Film Yönetmenleri Derneği jürisi FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’nün, sinema yazarları Coşkun Çokyiğit, Gül Yaşartürk ve Murat Tırpan’dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü’nün bu yılki sahibini belirleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Çevikol Tuncer’in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu’nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre’nin, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız’ın yürüttüğü festivalde ödüller, 10 Ekim akşamı düzenlenecek kapanış töreninde sahiplerini bulacak.