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Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı

3 EKİM’DE BAŞLAYACAK 57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NİN ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA YER ALACAK FİLMLER BELLİ OLDU.

Kültür Sanat 07.09.2020, 10:20
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Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı

3 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 47 Film başvurdu. Festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata ile sinema yazarları Sevin Okyay ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda belirlenen 12 Film Antalya’da yarışacak.

Fikret Reyhan’ın “Çatlak”, Tankut Kılınç’ın “Dersaadet Apartmanı”, Nesimi Yetik’in “Dirlik Düzenlik”, Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”, Tunç Şahin’in “İnsanlar İkiye Ayrılır”, Atalay Taşdiken’in “Kar Kırmızı”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara” ve Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” adlı filmleri, Altın Portakal ödülleri için heyecan yaşayacak.

Ulusal yarışmada Türkiye ve dünya prömiyerleri yılı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl getirilen “Türkiye’de ilk gösterim” koşulu ile, yarışmaya seçilen tüm filmler Türkiye’de izleyiciyle ilk kez Antalya’da buluşacak. Yarışmadaki dokuz film ise (“Çatlak”, “Dersaadet Apartmanı”, “Dirlik Düzenlik”, “Flaşbellek”, “Gelincik”, “İnsanlar İkiye Ayrılır”, “Kar Kırmızı”, “Koku” ve “Kumbara”) aynı zamanda dünya prömiyerlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacaklar.

Sinemaya 770 bin TL destek

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sinema sanatına desteği geçen yıl olduğu gibi devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen filmler, 300 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra, her biri 100 bin TL değerindeki Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de dahil olmak üzere 16 kategoride yarışacaklar. Sinema sektöründeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek için geçen yıl ilk kez verilen 50 bin TL değerindeki Cahide Sonku Ödülü de bu yıl yine yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış bir kadın sinemacıya verilmeye devam edecek.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 770 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecek. Ödüller 10 Ekim akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

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