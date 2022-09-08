Altın Portakal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması’nda filmler ve ana jüri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması’nda yarışacak yapımlar açıklandı. Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık’tan oluşan seçici kurul bu yıl Belgesel Film Yarışması için 10, Kısa Metraj Film Yarışması için 12 filmi seçti.

Seçilen filmleri değerlendirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ana jüri üyelerini yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel film yönetmeni Elif Ergezen ve belgesel sinemacı Hilmi Etikan oluştururken, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi ise oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu’dan oluşuyor.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 10 film yarışacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’na 52 başvuru arasından 10 film seçildi. Mümin Barış’ın yönettiği “23 Sentlik Asker”; Somnur Vardar’ın yönettiği “Boşlukta”; Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş’un birlikte yönettikleri “Düet”; Pınar Fontini’nin yönettiği “Filmin Adı Ne?”; Murat Erün’ün yönettiği “Hatice”; Mert Erez’in yönettiği “Iska”; Metin Dağ’ın yönettiği “KAF KAF”; Berna Gençalp’in yönettiği “Kim Mihri”, Hazar Uyar’ın yönettiği “Plaza Köylüleri” ve Behçet Güleryüz’ün yönettiği “Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı” bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Altın Portakal için yarışacak filmleri oluşturuyor.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 50 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve 20 bin TL değerindeki Jüri Özel Ödülü’nün sahiplerini belirleyecek jüriyi, kısa ve uzun metraj filmleri Berlinale, SXSW, RIDM, São Paulo, DOKUFEST, Londra, Ann Arbor, Sitges dahil yüzden fazla uluslararası festivalde gösterilen, “Cadı Üçlemesi” adlı projesiyle Berlin Medienboard konuk sanatçı programına ve San Francisco SFFILM programına seçilen, hibrid belgeseli “Hiçbir Şey Normal Değil”in post prodüksiyonu devam eden yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik; “Şairin Ölümü” ve “Elif” belgeselleriyle tanınan, yönetmenliğin yanında birçok belgesel filmin kurgusuna imza atan, festivallerde belgesel danışma kurullarında görev alan ve son 15 yıldır çocuklarla felsefe film atölyeleri yapan belgesel yönetmeni Elif Ergezen; İFSAK ve TÜRSAK başta olmak üzere önemli kurumlarda sinema birimleri oluşturan, DİSK Foto Film Merkezi’ni kurduktan sonra uzun yıllar yöneticiliğini yapan, Belgesel Sinemacılar Birliği yönetim kurulu üyesi, farklı üniversitelerde dersler veren, programını yaptığı eğitim seminerleriyle sinema kültürünün gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası film festivalleri düzenleyen ve jüri olarak yer alan birçok belgesel film yöneten Hilmi Etikan oluşturuyor.

Kısa Metraj Film Yarışması’nda Yarışan Filmleri Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş ve Nazlı Elif Durlu değerlendirecek

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda gelen 167 başvuru arasından 12 film seçildi. Yılmaz Özdil’in yönettiği “Aforoz”; Barış Kefeli ve Nükhet Taneri’nin birlikte yönettikleri “Ben Tek Siz Hepiniz”; Kasım Ördek’in yönettiği “Birlikte, Yalnız”; Yağmur Mısırlıoğlu’nun yönettiği “Bugün Değil”; Özgürcan Uzunyaşa’nın yönettiği “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada”; Esme Madra’nın yönettiği “Fırtına”; Benhür Bolhava’nın yönettiği “Koyun”; Emre Birişmen’in yönettiği “Kule”; Turan Haste’nin yönettiği “Rutubet”; Charles Emir Richards’ın yönettiği “Suriyeli Kozmonot”; Deniz Telek’in yönettiği “Suyu Bulandıran Kız” ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu’nun yönettikleri “Tek Yön” festivalde Kısa Metraj Film Yarışması’na seçilen filmleri oluşturuyor.

“Hırsız Polis” dizisi ve “Hayatımın Kadınısın” filmleriyle geniş kitlelerce tanınan, “Arkadaşım Hoşgeldin”, “Kocan Kadar Konuş”, “Maide’nin Altın Günü” ve “Organize İşler Sazan Sarmalı” gibi başarılı televizyon ve sinema yapımlarında başrol oynayan, tiyatro sahnesinde son olarak “Alice Müzikali”nde Kraliçe’ye hayat veren oyuncu Ezgi Mola; on beş yılı Bant Mag. dergisinde olmak üzere pek çok dergi ve gazete için sinema yazarlığı ve editörlük yapan, televizyon dizi, program ve web serilerinde yazar ve editör olarak görev alan, 2012 yılında ilk uzun metraj filmi “Görünmeyenler”i yöneten, iki yıl önce vizyona giren “Biz Böyleyiz” filminin ortak senaristlerinden, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş; senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği kısa filmleri “Güven Bana”, “Sonra”, “Düldül” ve “Bülbül” ile yurtiçi ve yurtdıs¸ı festivallerde ödüller alan, “Unutma Beni İstanbul” projesinde yer alan Hany Abu Assad yönetmenligˆindeki “Almost”un senaryosunu yazan, dünyadaki ilk gösterimini Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan ilk uzun metraj filmi “Zuhal”, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En I·yi Kadın Oyuncu, I·stanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman En I·yi I·lk Film, En I·yi Senaryo ve En I·yi Kurgu ödüllerine layık görülen yönetmen-senarist Nazlı Elif Durlu, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 20 bin TL değerindeki En İyi Film ve 10 bin TL değerindeki Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmleri belirleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

Ulusal Belgesel Film yarışması adayları

23 Sentlik Asker / Mümin Barış

Boşlukta / Somnur Vardar

Düet / Ekin İlkbağ & idil Akkuş

Filmin Adı Ne? / Pınar Fontini

Hatice / Murat Erün

Iska / Mert Erez

KAF KAF / Metin Dağ

Kim Mihri / Berna Gençalp

Plaza Köylüleri / Hazar Uyar

Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı / Behçet Güleryüz

Ulusal Kısa Metraj Film yarışması adayları

Aforoz / Yılmaz Özdil

Ben Tek Siz Hepiniz / Barış Kefeli & Nükhet Taneri

Birlikte, Yalnız / Kasım Ördek

Bugün Değil / Yağmur Mısırlıoğlu

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada / Özgürcan Uzunyaşa

Fırtına / Esme Madra

Koyun / Benhür Bolhava

Kule / Emre Birişmen

Rutubet / Turan Haste

Suriyeli Kozmonot / Charles Emir Richards

Suyu Bulandıran Kız / Deniz Telek

Tek Yön / R. Hakan Arslan & Kerem Yükseloğlu