Altın Koza’da Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu
TÜRKİYE’DEKİ GÜZEL SANATLAR VE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİLMLERİNİN YARIŞACAĞI 27. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ ULUSAL ÖĞRENCİ KISA FİLM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU.
Türkiye’deki güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinin sinema-televizyon bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin filmlerinin yarışacağı 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu.
Türkiye’nin farklı illerindeki birçok üniversiteden öğrencinin başvurduğu Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın ön değerlendirmeleri 24 Ağustos - 8 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı.
Ana jüri üyeliğini sinema yazarı Banu Bozdemir, oyuncu Baran Şükrü Babacan ve yönetmen Can Evrenol’un üstlendiği yarışmanın “Belgesel” kategorisinde 6; “Canlandırma” kategorisinde 4; “Deneysel” kategorisinde 5 ve “Kurmaca” kategorisinde 7 olmak üzere toplam 22 kısa film yarışacak.
Ana jürinin değerlendirmelerinin ardından her bir kategoride En İyi Film Ödülü’nü kazanan yapım belirlenecek ve her kategorinin en iyi filmine 10.000 TL tutarında para ödülü verilecek.
Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın kazananları, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreninde açıklanacak.
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