Altın Koza Film Festivali 13-19 Eylül’de

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 28’incisi 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 28. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’, ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’, ‘Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’ ve ‘Adana Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra; dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.

Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine 18 Haziran 2021 tarihi itibariyle festivalin internet sitesi altinkozaff.org.tr’den ulaşılabilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın ve Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali aracılığıyla sinema ve sanata desteklerinin artarak devam ettiğini bildirdi.