Altın Kayısı Ödülleri’nde TGRT Haber’e ödül

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri’nde TGRT Haber’in başarılı spikerlerinden Meltem Günay, öğle haberleri kategorisinde Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri seçildi.

Spiker Dünyası Platformu tarafından her yıl düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri’nin bu yıl 3’üncüsü Malatya’da düzenlendi. Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Programın açılışında konuşan Spiker Dünyası Kurucusu Cengizhan Kaya, 13 yıl önce kurdukları platformun medya, iletişim ve spikerlik alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Üçüncü organizasyonumuzu Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olan Anadolu’nun en eski medeniyet noktalarından Malatya’da gerçekleştiriyor olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Alanında en değerli isimlerin desteklenmesinin temel felsefesi ile ortaya çıkan en iyilerin seçildiği ödüllerin temel felsefemize uygun örnekleri arttırmasını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yılki Altın Kayısı Ödülleri’nde hafta içi öğle haberi dalında Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri TGRT Haber’in başarılı isimlerinden Meltem Günay’a verildi. Ödülünü Cengizhan Kaya’nın elinden alan Meltem Günay, burada yaptığı konuşmada, bir insanın emeğinin ödül ile taçlandırılmasının onur verici olduğunu kaydederek, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Medya ve sanat dünyasında birçok ismin ödüle layık görüldüğü gecenin sonunda konuşan Meltem Günay, bugünün kendisi için çok gurur verici bir gün olduğunu ifade ederek, “Emeğinizin ödül ile taçlandırılması gurur veriyor. Bu bir ekip işi, sizler bizi görüyorsunuz ama ben bu ödülü kendim olduğu kadar ekip arkadaşlarım adına da alıyorum” ifadelerine yer verdi.

Günay, Malatya’nın çok güzel bir şehir olduğunu da belirterek, “İnşallah önümüzdeki günlerde Malatya’ya yeniden gelme fırsatımız olur” diye konuştu.