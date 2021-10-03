Alp Er Tunga’nın mezarının yerini bulduğunu iddia eden Prof. Dr. Necati Demir: “Eldeki kaynakları kullanarak mezarın yerini tespit ettim”

Yaptığı çalışmalar sonucunda Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu ileri süren Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı çalışmalar sonucunda efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia eden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, açıklamalarda bulundu. Alp Er Tunga’nın mezarının Özbekistan’da olduğunu fakat tam yerini şu anda güvenlik sebebiyle açıklayamadığını belirten Prof. Dr. Demir, şunları dedi:

“Şimdiye kadar Alp Er Tunga hakkında detaylı bir çalışma yapılmamış. Ben yapmaya çalışıyorum. Türk destanlarının tamamını yayınlamaya çalışıyorum. Bu konular arasında Alp Er Tunga çok önemli bir yere sahip. Yaklaşık 25 yıldır bu konu hakkında veri topluyorum. Büyük bir arşiv oluşturdum. Kimsenin bilmediği 3 tane Alp Er Tunga Destanı’nın nüshasını buldum. Bunlar üzerinde de çalışıyorum. Alp Er Tunga hakkında çok fazla bilgiye erişince, alan araştırması yapmak için Özbekistan’a gittik. Özbekistan’da alan araştırmasına İran-Turan sınırındaki Ceyhun Irmağından başladım. Daha sonra Buhara’ya geçtim. Buharalı yazar Narşah-i 942’de bir kitap yazmış. O kitapta Alp Er Tunga’nın Buhara şehrini kurduğunu, orada yaşadığını ve orada öldüğünü yazmış. Başka kaynaklar da Alp Er Tunga’nın mezarının Buhara’da olduğunu yazar. Ben de eldeki kaynakları kullanarak mezarın yerini tespit ettim. Mezar bir kümbet şeklinde ve hemen şehrin yanında yer almakta. Şu an güvenlik açısından mezarın yerini açıklayamıyorum. Elimdeki bütün verileri Özbekistan devletine aktardım. İlgili bakanlıklar ilgileniyor. Oraya bir türbe yaptırmak istiyorum hedefim bu.”