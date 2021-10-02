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Alp Er Tunga'nın mezarı bulundu

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu duyurdu. Mezarın Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihi şehir Buhara'da olduğunu bildirdi.

Kültür Sanat 02.10.2021, 13:55
Alp Er Tunga'nın mezarı bulundu

Efsanevi Türk Hakanı Alp Er Tunga’nın mezarının yeri bilinmezken Türk profesörden heyecanlandıran bir haber geldi.

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu duyurdu.

Demir, mezarın Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan ve günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihî şehir Buhara’da olduğunu bildirdi.

“TÜRK DÜNYASINA SELAM OLSUN”

Prof. Dr. Demir haberi, “Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur” diyerek paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga’nın mezarı Buhara’da tarafımca bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde… Türk dünyasına selam olsun…”

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