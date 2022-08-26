’Alo Fetva Hattı’na en çok “Promosyon” sorusu geliyor

Türkiye’de il müftülükleri bünyesinde hizmet sunan ‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’na bugünlerde en fazla ‘Promosyon’ sorusu geliyor.

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalarda promosyon furyası başladı. Emeklilerin veya memurların kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. 8 bin liranın üzerinde ödenen promosyonlarla ilgili dini hassasiyeti olan vatandaşların ise kafasında “Banka promosyonu almak caizmidir?” sorusu yeniden zihinleri meşgul ederken, özellikle Trabzon’da İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Alo 190-Fetva Hattı’na en çok soru da bugünlerde banka promosyonlarından geldi.

Alo Fetva Hattı’nı arayanlar, “Bankanın verdiği promosyonu almak caiz midir?, Banka promosyonu faiz yerine geçer mi ? Promosyonu alsam haram olur mu ?, Kendim kullanmayıp fakirlere ve hayır kurumlarına verebilir miyim?” gibi sorular sorarken, her 100 aramadan en az 90’nını promosyon soruları oluşturuyor.