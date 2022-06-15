Almanya’daki tarihi tren garı camiye dönüştürüldü

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Hersbruck şehrinde 1859 yılında yapılan tarihi tren garı camiye dönüştürüldü.

Almanya İslami Milli Görüş (AİGMG) Teşkilatı’na bağlı İGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanlığı tarafından 2015 yılında satın alınan Hersbruck şehrindeki tarihi tren garı artık Hersbruck Camii olarak hizmet verecek. Hersbruck Camii’nin açılış törenine katılan Nürnberg Din Hizmetler Ataşesi Fuat Gökçebay, Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş, Hersbruck Kaymakam Yardımcısı Gabrielle Drechsler, Hersbruck Belediye Meclis Üyeleri Angelika Pflaum ve Philip Sohn, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, İGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, İGMG Kuzey Bavyera Bölge Teşkilatlanma Başkanı Osman Gündoğan ve Hersbruck Camii Dernek Başkanı Cesur Kunduz birlikte kurdeleyi kesti.

“Almanya’da yapılan yatırımlar, çocuklarımıza örnek teşkil edecektir”

İGMG Forchheim Camii görevlisi Rüstem Kayadelen’in Kur’an tilavetinin ardından bir konuşma yapan İGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, “Almanya’da yaşayan, 61 yıllık geçmişi bulunan Türk toplumu artık bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır. Almanya’nın kalkınmasına maddi ve manevi büyük katkıları bulunan Türk toplumu, Almanya için büyük kazançtır. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın ibadetlerini artık kendi alın teriyle satın aldıkları camilerde yapması doğal hakkıdır. Bizler çalışmalarımızı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaparsak sorunlarımızın çözülmesi kolaylaşır” dedi.

Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökcebay ise, “İbadet yerlerinin açılmasıyla nerden gelip nereye gittiğimiz unutulmaz. Yaşadığımız ülkede yapılan güzel yatırımlar, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza ve gençlerimize örnek teşkil edecektir. Camilerimiz toplumsal dayanışma ve kaynaşma konusunda önemli yerlerdir” diye konuştu.

"Herhangi bir Müslüman’ın işlediği suç tüm Müslümanlara mal edilemez"

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, “Almanya’nın tren istasyonlarında bulunan eski tarihi bir bina satın alınıp tadilat yapılarak, Müslüman kardeşlerimizin ibadetine açılması sevindirici bir olaydır. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde belirtilen ‘İnsanların en hayırlısı, insanların en faydalı olanıdır’ sözünü unutmayalım. Bizler birlikte ve dayanışma içinde hareket edersek gelecek neslimize daha güzel kalıcı eserler bırakabiliriz. Müslüman toplumu üzerindeki önyargıların yok edilmesi için yaşadığımız kentlerde birlikte yaşadığımız komşularımızla, yetkili mercilerle iyi iletişim içinde olmamız gerekir. Bilinmesi gereken, herhangi bir Müslüman’ın işlediği suç tüm Müslümanlara mal edilemez ve kesinlikle İslamiyet lekelenemez“ dedi.

Hersbruck Camii Dernek Başkan Cesur Kunduz da yaptığı konuşmada, “Çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı Hersbruck’da kendi camimizin açılması Hersbruck‘a farklılık katmıştır. Hersbruck ve çevresindeki vatandaşlarımız ibadetlerini kendi olanakları ile satın aldıkları camide yapmanın sevincini yaşayacaktır. Camimiz bünyesinde kadınlarımız ve gençlerimiz yapacakları çalışmalarla iki ülke kültürlerinin kaynaşmasına vesile olacaktır. Hersbruck Camii’nin satın alınmasında gece gündüz çalışmalarda bulunan Murat Gündoğdu kardeşimiz başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hersbruck Kaymakam Yardımcısı Gabrielle Drechsler ise, “Almanya’da yaşayanlar farklı kültürlerden gelmiş olsalar da bu farklılık huzur içinde yaşamaya engel değildir” dedi. Çok sayıda Türk kökenli arkadaşlarının olduğunu da belirten Drechsler, “Müslüman kökenli arkadaşlarımla bir arada yaşamaktan, onlarla sohbet etmekten memnunum” sözlerine yer verdi.