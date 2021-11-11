Almanya’da vaka rekoruna aldırış etmeyen binlerce kişi karnavala koştu

Almanya’da Ren Nehri kıyısındaki kentlerde her yıl 11 Kasım’da kutlanan ve “Beşinci Mevsim” olarak adlandırılan karnaval sezonu korona virüs vaka sayısında kırılan rekorlara rağmen binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Almanya’da korona virüs salgınında rekor seviyeye ulaşan günlük vaka sayıları, karnaval sezonuna engel olamadı. Ülkede her yıl 11 Kasım’da Ren Nehri kıyısındaki kentlerde kutlanan ve "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu başladı. Kutlamaların merkezi olarak görülen Köln’de sezonun açılışını Belediye Başkanı Henriette Reker yaptı. Etkinlik alanına 2G kuralı kapsamında aşılarını tamamlayan ve Covid-19’u atlatan kişilerin girişine izin verildi. Şehir merkezinde toplanan binlerce kişi, giydikleri birbirinden ilginç ve rengarenk kostümlerle doyasıya eğlendi.

Kutlamalar tepki çekti

Almanya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 50 bin 196 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede en son dün kayıtlara geçen 39 bin 676 vaka ile rekor kırılmıştı. Üst üste 2. gün vaka rekorunun kırıldığı ülkede karnaval sezonunun vaka sayılarını daha da arttıracağından endişe ediliyor. Salgına karşı önlemlerin sertleştirilmesi gündemdeyken binlerce kişiyi bir araya getiren kutlamaların yapılması toplumun büyük kesiminin tepkisini çekti. Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach, karnavalı virüsün yayılacağı bir etkinlik olarak gördüğünü ifade ederek kapalı alanlardaki kutlamaların iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karnaval Prensinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Karnavalın açılışını yapması beklenen Karnaval Prensi Sven Olef ise korona virüs testinin pozitif sonuç vermesiyle karnavala katılamadı. Oleff yaptığı açıklamada, “Köln’de o kalabalık ile açılışa başlayamadığım için ne kadar üzgün olduğumu vurgulamama gerek yok. Kölnlülere çağrım, aşı olmaları" dedi. Her iki doz aşısını yaptırdığını belirten Oleff, sağlığına kavuştuktan sonra kutlamalara katılacağını söyledi.

Almanya’da karnaval sezonu

Ülkede renkli görüntülere sahne olan karnaval sezonu, her yıl 11 Kasım’da yerel saatle 11.11’de başlıyor. Ren Nehri’nin geçtiği kentler başta olmak üzere Köln, Düsseldorf ve Mainz gibi büyük şehirlerde geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor.