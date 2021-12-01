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Almanya’da büyük beğeni toplayan Zeynep Avcı çeyrek finalde destek bekliyor

Almanya’da katıldığı O Ses Almanya (Voice Of Germany) yarışmasında çeyrek finale kalan Zeynep Avcı, pazar günü canlı yayınlanacak çeyrek finalde sevenlerinden destek beklediğini ifade ederek, “Benim bu yola başlamadan önce en fazla özen gösterdiğim kendi şarkılarımı kendi dilimde söylemek; kanıma kadar işleyen şarkılarla insanların huzuruna çıkmaktı” dedi.

Kültür Sanat 01.12.2021, 11:54
Almanya’da büyük beğeni toplayan Zeynep Avcı çeyrek finalde destek bekliyor

Almanya’da katıldığı O Ses Almanya (Voice Of Germany) yarışmasında çeyrek finale kalan Zeynep Avcı, pazar günü canlı yayınlanacak çeyrek finalde sevenlerinden destek beklediğini ifade ederek, “Benim bu yola başlamadan önce en fazla özen gösterdiğim kendi şarkılarımı kendi dilimde söylemek; kanıma kadar işleyen şarkılarla insanların huzuruna çıkmaktı” dedi.

Zeynep Avcı, Almanya’da katıldığı Voice Of Germany adlı ses yarışmasında ilk turda Tan Taşçı’nın “Yalan“ şarkısını seslendirerek büyük beğeni toplamıştı. Avcı, ikinci turda da Zerrin Özer’in “Kıyamam“ adlı şarkısını yine Türkçe olarak seslendirdi ve başta jüri olmak üzere herkesin takdirini kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı. Seslendirdiği Türkçe şarkılarla hem jürinin hem de Türk ve Alman izleyicinin hayranlığını kazanan Avcı, İHA’ya konuştu. 1970’li yıllarda Almanya’ya göç eden Zonguldaklı bir ailenin üç çocuğundan biri olan Zeynep Avcı, pazar günü Almanya’nın SAT1 televizyonunda yerel saatle 20.15’te yayınlanacak çeyrek finalde yarışacak.

“Yarışmaya tesadüf eseri katıldım“

İlk şan dersini 12 yaşında alarak müzik hayatına başladığını söyleyen Avcı, daha sonra uzun yıllar Nuri Karademirli ve Serap

Saat’ten Türk Sanat Müziği eğitimi aldığını ifade etti. 22 yıldır Berlin’de sahne alırken bir yandan da 15 yıl boyunca bir şirkette yönetici olarak görev yapan Avcı sesi ile son dönemde hem Türkiye’de hem de Almanya’da geniş bir hayran kitlesine ulaşırken, son 5 aydır da Berlin’de bir ilkokulda çalıştığını söyledi. O Ses Almanya yarışmasına tesadüfen katıldığını dile getiren Zeynep Avcı, “Bir kız arkadaşım 10 sene önce o yarışmaya benim adıma müracaat etmiş. Bir geri dönüş olmamıştı. Onlardan bu sene başında genel bir e-mail geldi. Benim de zaten mevcut videolarım vardı Youtube’da, onları ekledim. Yaklaşık 2 hafta sonra da dönüş oldu. Açıkçası önce çok fazla ciddiye almadım. İstanbul’da vapurdaydım ve inmek üzereydim. ’Videolarınızı dinledik, hoşumuza gitti, katılmayı düşünür müsün?’ dediler. Ön elemelere çağırdılar, direkt Türkçe şarkılarla başladım. O şekilde yolculuk başladı“ dedi.

“Türkçe şarkılarla duyguyu vermek istiyorum“

Türkçe şarkıları kendilerinin talep ettiğini kaydeden Avcı, “Türkiye’den bu kadar ilgi beklemiyordum. O Ses Almanya’da Türk bir kız biraz ilgi uyandırır diye düşünmüştüm ama bu kadar dev bir ilgiyi beklemiyorduk. Aynı şekilde Almanya’da da öyle. Şaşırtıcı bir şekilde Almanlardan da destek ve ilgi var” ifadelerini kullandı.

Almanya’da Türkçe şarkılarla beğeni toplamanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getiren Avcı, “Benim bu yola başlamadan önce en fazla özen gösterdiğim kendi şarkılarımı kendi dilimde söylemek; kanıma kadar işleyen şarkılarla insanların huzuruna çıkmaktı. Özellikle Türkçe bilmeyenler için bu duyguyu uyandırmak, onlarda hissettirmek istediğim duyguyu hissettirmek inanılmaz güzel bir ödül benim için“ açıklamasını yaptı.

Şartların uygun olması durumunda Türkiye’ye gitmeyi düşünebileceğini de kaydeden Zeynep Avcı, önceliğinin çocukları ve eşinin olduğunun altını çizdi. Kendilerini mutlu edebilecek her yerde yeni bir hayat kurabileceklerini belirten Avcı, bu durumun da şartlara bağlı olduğunu vurguladı.

“Türk izleyicilerden destek bekliyorum“

Kendisini dinleyen ve beğenen herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Zeynep Avcı, sevenlerinin pazar günü canlı yayında kendisini telefonlarla ve SMS mesajları ile desteklemelerini istedi. Bulunduğu yere kadar kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiğini belirten Avcı, “Bundan sonrası için desteğe ihtiyacım var. Bu pazar günü canlı canlı televizyonda olacağız. Bu kez elemelerimiz telefon ve mesajla olacak. Pazar günü 20.15’te yarışmayı izlesinler, beni izlesinler. Eğer hoşlarına gider ve beni desteklemek isterlerse şimdiden herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Genç sanatçı, Türk müziğinin Almanya’da olması gereken yerde olmadığına inandığını söyledi. İnsanların kafalarındaki klişeleşmiş yapının 60 yıldır hala kırılamadığına değinen Avcı, “Belki benim bir nebze katkım olmuştur diye düşünüyorum, olduysa da ne mutlu bana“ ifadesini kullandı.

Kızına Sezen Aksu’nun ismini verdi

Ailesinin yardımları ve destekleri sayesinde müzik yaşamını sağlıklı bir şekilde yürütebildiğinin altını çizen Zeynep Avcı, aynı zamanda büyük bir Sezen Aksu hayranı. 6 yaşındaki kızına Sezen Aksu’dan etkilenerek Sezen ismini veren Avcı, “Küçüklüğümden beri eğer bir kızım olursa adını Sezen koyacağım diyordum“ ifadesini kullandı.

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