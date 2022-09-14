Almanya’da Automechanika Fuarı açıldı

Almanya’nın Frankfurt kentinde Otomotiv endüstrisinin önde gelen uluslararası ticaret fuarı Automechanika Fuarı açıldı. Fuara 315 Türk şirketi katıldı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde, dünyanın 70 farklı ülkesinden 2 bin 800 katılımcının ürününü sergilediği otomotiv endüstrisinin önde gelen uluslararası ticaret fuarı Automechanika Fuarı açıldı. Fuara Türkiye 315 firma ile katıldı. Fuarda, Covid-19 salgını nedeniyle lisanslı parça üretiminde yaşanılan aksaklıklar, büyüyen vasıflı işçi sıkıntısı, savaş nedeniyle yaşanılan hammadde sorunu, yedek parça tedariki, otomobil üretiminde yaşanılan değişim, otomobilin geleceğini konu alan 300’ün üzerinde toplantı ve açık oturumlar düzenlenecek. Fuara katılan 2800 firmanın yüzde 83’ünün Almanya dışından katıldığı açıklanırken, Almanya dışından fuara en çok şirketle katılan ülkeler listesinde İtalya 1’inci sırada, Türkiye ise 2’inci sırada yer aldı.

17 Eylül’e kadar açık olacak fuarın açılısına katılan Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Ticaret Ataşesi Yusuf Yerken ve Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Automechanika Fuarına katılan Türk şirketlerinin olumlu bağlantılar yaptığını belirterek, "Ülkemiz Automechanika’de İtalya’dan sonra ikinci büyük katılım gösteren ülke durumundadır. 300’ü aşkın firmamız Automechanika temsil ediliyor. Firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde çok olumlu geri dönüşler aldık. Bundan da büyük memnuniyet duyduk. Bazı firmalarımızın vize sorunları yaşadığını gözlemledik. Bizler elimizden geldiğince de çözüm açısından müdahil olduk. Alman makamlarının bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını ve işbirliğinin daha iyi kılmasını bekliyoruz. Firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde yaptığımız izlenim, Automechanika farının salgından sonra eski havasına kavuşmaya yönünde. Umuyoruz iş insanlarımız firmalarımız somut bağlantılar ülkemizin ekonomisine katkı yapacak ticaret bağlantılarını kurabilirler. Biz kendilerini memnuniyetle ziyaret ettik. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu olarak Ticaret Ataşemizle birlikte onların yayında olduğumuzu, her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Onlar da ziyaretlerimizden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söylediler. Hepsine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünyada üretilen her arabada birden fazla Türk parçası bulunuyor"

Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Otomotiv sektörünün Türkiye ihracatının içinde yüzde 13’lük bir bölümü sahip olduklarını belirterek Automechanika fuarına katılan firmalarımızın önemli iş bağlantılarını yaptığını söyledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türkiye milli katılım olarak Automechanika’ya ikinci kez katılıyoruz. 2018 yılında 21 firmamız vardı. Bu yıl ise 63 firmamız üç kat fazla bir sayıya ulaştık. Özellikle tedarik sanayi ve satış sonrası hizmet veren firmalarımızla Automechanika’ya yoğun bir katılım gerçekleştirdik. Fuarın ikinci gününde gördüğümüz kadarıyla firmalarımız çok memnun yeni iş bağlantıları yapıyorlar. Yeni müşterileriyle burada buluşuyorlar. Bazıları da yüzde yüz kapasiteye ulaştıklarından müşterilerini kaptırmamak için buradalar. Gayet memnun bir şekilde ikinci günü tamamlıyorlar. Toplamda 300’den fazla otomotiv firması var. 63 ü bizim organizasyonumuzla mille katılım bin 500 metrekarelik bir alanda 4.2 numaralı holde iştirak etmiş bulunuyoruz. Türk otomotiv endüstrisi geçtiğimiz yıl 30 milyar dolaya yakın bir ihracat gerçekleştirdi. Toplam Türkiye ihracatının içinde yüzde 13’lük bir paya sahip. Türkiye’nin ihracatının 7,1’ini sadece bizin endüstrimiz yapıyor. 14 yıldır Türkiye’nin ihracatçı sektörü şampiyonuyuz. En büyük pazarımız şu an içinde Automechanika fuarının yapıldığı ülke Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde otomotiv ürünü ihracatı yapmaktayız. Toplam ihracatımızın yüzde 65’lik bir bölümünü AB ülkelerine, yüzde 75’ini ise Avrupa coğrafyasının geneline yapmaktayız. Türkiye özellikle yakın coğrafya olması dolayısıyla Avrupa’ya salgın sonrası uzak doğu kaynaklı ithalatından pay aldı. Bunu kesinlikle görebiliyoruz. Covid-19 salgını insanlara en yakın coğrafyadan özellikle ticarette hızlı ulaşabileceği coğrafyalardan mal tedarikinde bulunmayı bir miktar yönlendirdi. Bundan da pozitif anlamda Avrupa’ya yakın olmamız nedeniyle Türk otomotiv sektörü olumlu anlamda etkilendi" açıklamasında bulundu.

Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ayrıca , "Dünya’da üretilen tüm otomobillerde, buna uzak doğu ülkeleri dahil olmak üzere mutlaka bir ve bir den fazla parça Türk otomotiv endüstrisinin tedarik sanayinin ürettiği parçaları bulabilirsiniz. Bu satış öncesi ve satış sonrası buna dahildir" dedi.