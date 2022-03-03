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Alman yapımı 139 yıllık para kasası müzeye kaldırılacak

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, Mal Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 139 yıllık Alman yapımı para kasası müzeye kaldırılacağı günü bekliyor.

Kültür Sanat 03.03.2022, 09:14
Alman yapımı 139 yıllık para kasası müzeye kaldırılacak

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, Mal Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 139 yıllık Alman yapımı para kasası müzeye kaldırılacağı günü bekliyor.

Torul Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 139 yıllık Alman yapımı para kasası, devlet dairesine verdiği hizmetlerin ardından emekliliğe ayrılacak.

1874-1914 yılları arasında Alman Fleischer ailesi tarafından üretilen Leopold Fleischer Wien markalı kasanın üretimi ise 1914 yılında Leopold Fleischer’in hayatını kaybetmesi nedeniyle durdu.

Torul Mal Müdürlüğünde bulunan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı bilirkişiler tarafından 1883 yılında üretildiği belirlenen kasa antika olarak tanımlandı ve tarihi değeri bulunan kasanın müzeye kaldırılmasına karar verildi.

Alman yapımı 139 yıllık kasanın müdürlük demirbaşına kayıtlı olduğunu söyleyen Torul Mal Müdürü Osman Şahin, kasanın artık faal olarak kullanılmadığını söyledi.

Kasanın 1883 yılında üretildiğinin bilirkişi tarafından belirlendiğini söyleyen Torul Mal Müdürü Osman Şahin, “Müdürlüğümüzün vezne servisinde bulunan bu kasa 1883 yılında yapıldığı, müze müdürlüğü yetkilileri tarafından bize bildirildi. Burada takriben 139 yıllık bir geçmişi var. 1874 yılında Leopold Fleischer Wien markalı ve Fleischer ailesi tarafından yapıldığı tahmin edilmekte. Eskiden bir kasap dükkanında kullanılmakta iken Mal Müdürlüğümüzde kullanıma başlanmış. Buraya hangi tarihte geldiği kesin olarak bilinmiyor. Tahminimce müdürlüğümüz kurulduğunda kullanıldı. 2017 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen talep üzerine söz konusu kasayı pazarlık usulü ile satışa çıkarmak istemiştik ancak tarihi değeri olması münasebetiyle Kültür Turizm İl Müdürlüğünden görüş istedik. Bilirkişi raporuna dayanarak tarihi değeri olan bir kasa olduğu anlaşıldı ve kendilerine tahsis edilmesi talep edildi. Şu an kasayı faal olarak kullanmıyoruz fakat kayıtlarımızda bulunuyor. Müze yetkilileri de tarihi değeri olduğu yönünde bir rapor sundular. Alınması yönünde talep var eğer sonuçlanırsa biz de yardımcı olmaya hazırız. Osmanlı zamanında maliye çok önemliydi. O zamandan gelen bir defterdarlık kültürü olması kasayı daha da önemli hale getiriyor” dedi.

“Müzeye kaldırılmasını bekliyoruz”

Kendisinin vezne servisinde işe başladığı 2017 yılına kadar Alman yapımı kasanın faal olarak kullanıldığını belirten Torul Mal Müdürlüğü Vezne çalışanı Yasemin Yılmaz ise “2015 senesinden bu yana Torul Mal Müdürlüğünde görev yapıyorum. 2017 yılında ise veznede görev yapmaya başladım. Ben işe başladığımda bu kasa hala kullanılıyordu. Aktif olarak daha sonra gelen yeni kasayı kullanmaya başladık. Kullanmama sebebimiz ise kasamızı açmakta zorlanıyoruz çok ağır ve güçlü bir kasa. Bu sebeple yeni kasa alındı. Müzeye kaldırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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