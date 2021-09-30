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Allianz Motto Müzik’in keşfi Aykut Turan müzikseverlerle buluştu

Allianz Motto Müzik, Gökhan Türkmen ile yeni yetenekleri keşfetmek ve onlara fırsatlar sunmak amacıyla düzenlediği ‘Son ‘Ki Üç Kayıt’ yarışması ile genç bir yeteneği müzik dünyasına kazandırdı. Programın yıldızı Aykut Turan’ın ilk single çalışması “Kaçmalı Bu Kafadan” müzikseverlerle buluştu.

Kültür Sanat 30.09.2021, 11:15
Allianz Motto Müzik’in keşfi Aykut Turan müzikseverlerle buluştu

Allianz Motto Müzik, Gökhan Türkmen ile yeni yetenekleri keşfetmek ve onlara fırsatlar sunmak amacıyla düzenlediği ‘Son ‘Ki Üç Kayıt’ yarışması ile genç bir yeteneği müzik dünyasına kazandırdı. Programın yıldızı Aykut Turan’ın ilk single çalışması “Kaçmalı Bu Kafadan” müzikseverlerle buluştu.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce müzik tutkununun katıldığı yarışmada yeteneğiyle birinciliği göğüsleyen Aykut Turan, yarışma boyunca Gökhan Türkmen’den koçluk alma fırsatı elde etti. GTR müzik iş birliğiyle hazırladığı “Kaçmalı Bu Kafadan” isimli single çalışmasıyla müzik dünyasına adım atan Aykut Turan’ın ‘Son ‘Ki Üç Kayıt’ serüveni “Perdenin Ardındakiler” belgeseli ile Allianz Motto Müzik YouTube kanalında da yerini aldı.

Türkiye’nin ilk kurumsal YouTube kanallarından biri olan Allianz Motto Müzik’te yayınlanan yarışmada her hafta, adaylardan gelen performans kayıtları dinlenerek ayın sonunda bir kişi Gökhan Türkmen ile düet yapma imkânı elde ediyor. Yarışmanın birincisi ise bir yılın sonunda Gökhan Türkmen ve tüm konuklarının değerlendirmesiyle belirleniyor. Birincilik koltuğuna oturmayı hak eden genç yetenekler bir single yapma şansına da sahip oluyor.

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