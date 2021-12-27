banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hamsi, tezgahları da terk etti
Hamsi, tezgahları da terk etti
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
THY'den George Clooney iddialarına yalanlama
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

‘Ali Şir Nevai’ Osmangazi’de anıldı

Kaşgarlı Mahmud’dan sonra Türk diline hizmet eden en büyük şair olarak bilinen Ali Şir Nevaî, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği minyatür fotoğraflar sergisi ve söyleşi ile anıldı.

Kültür Sanat 27.12.2021, 14:39
‘Ali Şir Nevai’ Osmangazi’de anıldı

Kaşgarlı Mahmud’dan sonra Türk diline hizmet eden en büyük şair olarak bilinen Ali Şir Nevaî, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği minyatür fotoğraflar sergisi ve söyleşi ile anıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Orta Asya’dan Osmangazi’ye Türk Dünyası Faaliyetleri’ çerçevesinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi önemli bir programa ev sahipliği yaptı. Ali Şir Nevaî söyleşisi ve minyatür fotoğraf sergisinin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türkiye’nin Özbekistan Başkonsolosluğu Başkatibi Şirzad Abdunasirov, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Avrasya Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk Edebiyat tarihinde ‘Şairler Sultanı’ olarak anılan Ali Şir Nevaî’nin, Türk edebiyatının kaynak kitaplarından biri olan Muhâkemet-ül-Lugateyn adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı mukayese edip, birçok yerde Türkçenin üstünlüğünü göstermiş bir şair, alim ve devlet adamı olduğunu söyledi. Başkan Mustafa Dündar, “1441 yılında Afganistan’ın Herat şehrinde doğan Ali Şir Nevaî, Türkçeyi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışan, bu görüşü savunan ve Türk diline değer kazandıran bir isimdir” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak Orta Asya ve Balkanlar ile sıkı bağlarının olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Belediye olarak bu bağları güçlendirmek adına bizler de farklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Orta Asya’da bulunan Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan gibi Türk devletlerinin, Türk kardeşlerimizin dili, kültürü, alfabesi, bir dönem farklı rejimlerin araya girmesi ile erozyona uğramış. Bakıyoruz, konuşulan dil aslında aynı, ancak anlaşamıyoruz. Kolay değil, zor bir süreç. Bundan sonra, inşallah düzenlenen bu tür kültürel faaliyetlerle dilin yeniden anlaşılır hâle geleceğine inanıyoruz” dedi.

Mustafa Dündar, ‘Türk Devletleri Teşkilatı’nın yürüttüğü çalışmalarla Türk devletleri arasındaki mevcut ekonomik, siyasî ve kültürel münasebetlerin daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da Türkiye’nin diğer Türkî Cumhuriyetleri ile olan bağını koparmak için senelerce uğraşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin ve Orta Asya’daki Türkî Cumhuriyetlerin hem birbirleri ile, hem de İslâm alemiyle olan bağını kestiler. Bu birliktelik, bugün inşallah yeniden kuruluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk dünyası yeniden bir araya geliyor. Kopan bağlarını bir bir onarıyor. Ali Şir Nevaî sergi ve sempozyumu ile bu yolda çok önemli bir adım daha atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum.”

Törene katılan AK Parti Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de, Türkiye’nin son yıllarda başta Türki Devletler olmak üzere dünyada pek çok devlet ile geçmişten bugüne var olan bağlarını yeniden güçlendirdiğini ifade ederek, “Bu bağların güçlenmesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük bir payı var. Belediyelerimiz de, düzenledikleri faaliyetlerle bu bağların güçlenmesine önemli katkı sağlıyor” dedi.

Özbekistan Başkonsolosluk Başkatibi Şir Zad Abdunasirov ve Avrasya Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz de, yaptıkları konuşmalarda, Ali Şir Nevaî’nin sadece bir devlet adamı değil aynı zamanda bir edebiyatçı, iyi bir dil bilimci, Türkçe’yi en iyi kullanan isimlerden birisi olduğunu belirterek, böyle değerli bir şair ve devlet adamını anma fırsatı sunduğu için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Başkan Mustafa Dündar açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, konukları ile birlikte sergiyi gezdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8