Aleyna Tilki Hatay’da konser verdi

Hatay’da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Aleyna Tilki konser verdi.

Antakya EXPO Alanı Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Aleyna Tilki, sevilen eserlerini seslendirdi. Sahnede dört dansçının eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla izleyenlerden tam not aldı. İzdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, sahne performansı ile kendisini dinleyenleri coşturdu.