Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Filmleri ve dizileri... Alec Baldwin hangi filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, çekimleri süren filmin setinde yaşanan kaza sonrası 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu. Yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşünülüyor ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. Olay sonrası "Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Alec Baldwin filmleri hangileri?" Eşi ve çocukları var mı? Baldwin kardeşler kimler? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor...
ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Tüm dünyada yankı uyandıran olay sonrası "Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Alec Baldwin filmleri hangileri?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı...
ALEC BALDWIN KİMDİR?
Alexander Rae Baldwin III (d. 3 Nisan 1958, Massapequa), Amerikalı oyuncudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.
Baldwin'in kardeşleri de kendisi gibi oyuncu. Alec Baldwin en büyük kardeşken diğerleri şöyle sıralanıyor: Daniel Baldwin, William Baldwin, Stephen Baldwin.
Baldwin kardeşlerin iki de kızkardeşi var: Elizabeth Keuchler ve Jane Sasso.
Alev Baldwin'in 2017 yılında attığı bir twit ortaya çıktı "Birini yanlışlıkla öldürmenin ne hissettirdiğini merak ediyorum."
Baldwin kardeşler soldan sağa: William Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin, Daniel Baldwin.
Alec Baldwin ve Kim Basinger
ALEC BALDWIN EŞİ VE ÇOCUKLARI
Alec Baldwin 1993-2002 arası ünlü oyuncu Kim Basinger ile bir evlilik yaşadı. Bu evlilikten en büyük kızı Ireland Baldwin dünyaya geldi.
Alec Baldwin eşi Hilaria ve 6 çocuğu ile.
Ardından 2012'de Hilaria Baldwin ile evlenen Alec Baldwin, bu evlilikten 6 çocuk sahibi oldu. Alec Baldwin 2 evliliğinden toplam 7 çocuğa sahip.
ALEC BALDWIN FİLMLERİ
Yıl, Film adı, Rol
1987 Forever, Lulu Buck
1988 She's Having a Baby Davis McDonald
Beterböcek Adam Maitland
Babanın Metresi Frank de Marco
Çalışan Kız Mick Dugan
Talk Radio Dan
1989 Great Balls of Fire! Jimmy Swaggart
1990 Kızıl Ekim Jack Ryan
Miami Blues Frederick J. Frenger Jr.
Alice Ed
1991 The Marrying Man Charley Pearl
1992 Prelude to a Kiss Peter Hoskins
Glengarry Glen Ross Blake
1993 Malice Dr. Jed Hill
1994 The Getaway Carter 'Doc' McCoy
The Shadow Lamont Cranston/Gölge
1995 İki Metelik Anlatıcı (ses)
1996 The Juror Mark Cordell/Öğretmen
Heaven's Prisoners Dave Robicheaux Ayrıca yönetici yapımcı
Ghosts of Mississippi Bobby DeLaughter
1997 Road to Manhattan Al Capone
The Edge Robert Green
1998 Thick as Thieves Mackin
Mercury Rising Yarbay Nicholas Kudrow
1999 Aşk Engel Tanımaz Jeff King
Outside Providence İhtiyar adam Dunphy
Scout's Honor Todd Fitter Kısa film
2000 The Acting Class Kendisi
Thomas and the Magic Railroad Bay Biletçi
State and Main Bob Barrenger Ayrıca yönetici yapımcı
2001 Pearl Harbor Yarbay James Doolittle
Kediler ve Köpekler Butch (ses)
Final Fantasy: The Spirits Within Gray Edwards (ses)
Tenenbaum Ailesi Anlatıcı (ses)
2002 The Adventures of Pluto Nash Michael Zoroaster Marucci
2003 The Cooler Sheldon "Shelly" Kaplow
The Cat in the Hat Lawrence "Larry" Quinn
Shortcut to Happiness Jabez Stone Ayrıca yönetmen ve yapımcı
Brighter Days Kendisi Kısa film
2004 Along Came Polly Stan Indursky
Göklerin Hakimi Juan Trippe
SüngerBob KarePantolon Filmi Tetikçi Dennis (ses)
The Last Shot Joe Devine
2005 Elizabethtown Phil DeVoss
Fun with Dick and Jane Jack McCallister
2006 Mini's First Time Martin Tennan
Köstebek George Ellerby
Running with Scissors Norman Burroughs
Kirli Sırlar Sam Murach
2007 Erkekleri Tavlama Sanatı Archie Knox
Brooklyn Rules Caesar Manganaro
2008 My Best Friend's Girl Profesör Turner
Madagaskar 2 Aslan Makunga (ses)
Lymelife Mickey Bartlett Ayrıca yapımcı
2009 Kız Kardeşimin Hikayesi Campbell Alexander
It's Complicated Jacob Adler
2011 Hick Beau
2012 Rock of Ages Dennis Dupree
To Rome with Love John
Efsane Beşli Noel Baba (ses)
2013 Mavi Yasemin Harold "Hal" Francis
2014 Torrente 5: Operación Eurovegas John Marshall
Unutma Beni Dr. John Howland
2015 Aloha General Dixon
Görevimiz Tehlike 5 Alan Hunley
Doğruyu Söyle Dr. Julian Balies
2016 Back in the Day Gino Fratelli
Andron Adam
Paris Can Wait Michael
Blind Bill Oakland Ayrıca yönetici yapımcı
Rules Don't Apply Robert Maheu
2017 Patron Bebek Patron Bebek (ses)
The Private Life of a Modern Woman Dedektif McCutcheon
2018 The Public Dedektif Bill Ramstead
Karanlıkla Karşı Karşıya Dr. Kennebrew Beaureguard Cameo
Görevimiz Tehlike 6 Alan Hunley
Bir Yıldız Doğuyor Kendisi Cameo
2019 Before You Know It Peter
Drunk Parents Frank Teagarten
Crown Vic Yok Yapımcı
Motherless Brooklyn Moses Randolph
Arctic Dogs PB (ses)
2020 Beast Beast Yok Yönetici yapımcı
Pixie Peder Hector McGrath
Chick Fight Jack Murphy
2021 The Boss Baby: Family Business Patron Bebek (ses)