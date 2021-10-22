Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Filmleri ve dizileri... Alec Baldwin hangi filmlerde oynadı?

ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Tüm dünyada yankı uyandıran olay sonrası "Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Alec Baldwin filmleri hangileri?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı...

ALEC BALDWIN KİMDİR?

Alexander Rae Baldwin III (d. 3 Nisan 1958, Massapequa), Amerikalı oyuncudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.

Baldwin'in kardeşleri de kendisi gibi oyuncu. Alec Baldwin en büyük kardeşken diğerleri şöyle sıralanıyor: Daniel Baldwin, William Baldwin, Stephen Baldwin.

Baldwin kardeşlerin iki de kızkardeşi var: Elizabeth Keuchler ve Jane Sasso.

Alev Baldwin'in 2017 yılında attığı bir twit ortaya çıktı "Birini yanlışlıkla öldürmenin ne hissettirdiğini merak ediyorum."

Baldwin kardeşler soldan sağa: William Baldwin, Stephen Baldwin, Alec Baldwin, Daniel Baldwin.

Alec Baldwin ve Kim Basinger

ALEC BALDWIN EŞİ VE ÇOCUKLARI

Alec Baldwin 1993-2002 arası ünlü oyuncu Kim Basinger ile bir evlilik yaşadı. Bu evlilikten en büyük kızı Ireland Baldwin dünyaya geldi.

Alec Baldwin eşi Hilaria ve 6 çocuğu ile.

Ardından 2012'de Hilaria Baldwin ile evlenen Alec Baldwin, bu evlilikten 6 çocuk sahibi oldu. Alec Baldwin 2 evliliğinden toplam 7 çocuğa sahip.

ALEC BALDWIN FİLMLERİ

Yıl, Film adı, Rol

1987 Forever, Lulu Buck

1988 She's Having a Baby Davis McDonald

Beterböcek Adam Maitland

Babanın Metresi Frank de Marco

Çalışan Kız Mick Dugan

Talk Radio Dan

1989 Great Balls of Fire! Jimmy Swaggart

1990 Kızıl Ekim Jack Ryan

Miami Blues Frederick J. Frenger Jr.

Alice Ed

1991 The Marrying Man Charley Pearl

1992 Prelude to a Kiss Peter Hoskins

Glengarry Glen Ross Blake

1993 Malice Dr. Jed Hill

1994 The Getaway Carter 'Doc' McCoy

The Shadow Lamont Cranston/Gölge

1995 İki Metelik Anlatıcı (ses)

1996 The Juror Mark Cordell/Öğretmen

Heaven's Prisoners Dave Robicheaux Ayrıca yönetici yapımcı

Ghosts of Mississippi Bobby DeLaughter

1997 Road to Manhattan Al Capone

The Edge Robert Green

1998 Thick as Thieves Mackin

Mercury Rising Yarbay Nicholas Kudrow

1999 Aşk Engel Tanımaz Jeff King

Outside Providence İhtiyar adam Dunphy

Scout's Honor Todd Fitter Kısa film

2000 The Acting Class Kendisi

Thomas and the Magic Railroad Bay Biletçi

State and Main Bob Barrenger Ayrıca yönetici yapımcı

2001 Pearl Harbor Yarbay James Doolittle

Kediler ve Köpekler Butch (ses)

Final Fantasy: The Spirits Within Gray Edwards (ses)

Tenenbaum Ailesi Anlatıcı (ses)

2002 The Adventures of Pluto Nash Michael Zoroaster Marucci

2003 The Cooler Sheldon "Shelly" Kaplow

The Cat in the Hat Lawrence "Larry" Quinn

Shortcut to Happiness Jabez Stone Ayrıca yönetmen ve yapımcı

Brighter Days Kendisi Kısa film

2004 Along Came Polly Stan Indursky

Göklerin Hakimi Juan Trippe

SüngerBob KarePantolon Filmi Tetikçi Dennis (ses)

The Last Shot Joe Devine

2005 Elizabethtown Phil DeVoss

Fun with Dick and Jane Jack McCallister

2006 Mini's First Time Martin Tennan

Köstebek George Ellerby

Running with Scissors Norman Burroughs

Kirli Sırlar Sam Murach

2007 Erkekleri Tavlama Sanatı Archie Knox

Brooklyn Rules Caesar Manganaro

2008 My Best Friend's Girl Profesör Turner

Madagaskar 2 Aslan Makunga (ses)

Lymelife Mickey Bartlett Ayrıca yapımcı

2009 Kız Kardeşimin Hikayesi Campbell Alexander

It's Complicated Jacob Adler

2011 Hick Beau

2012 Rock of Ages Dennis Dupree

To Rome with Love John

Efsane Beşli Noel Baba (ses)

2013 Mavi Yasemin Harold "Hal" Francis

2014 Torrente 5: Operación Eurovegas John Marshall

Unutma Beni Dr. John Howland

2015 Aloha General Dixon

Görevimiz Tehlike 5 Alan Hunley

Doğruyu Söyle Dr. Julian Balies

2016 Back in the Day Gino Fratelli

Andron Adam

Paris Can Wait Michael

Blind Bill Oakland Ayrıca yönetici yapımcı

Rules Don't Apply Robert Maheu

2017 Patron Bebek Patron Bebek (ses)

The Private Life of a Modern Woman Dedektif McCutcheon

2018 The Public Dedektif Bill Ramstead

Karanlıkla Karşı Karşıya Dr. Kennebrew Beaureguard Cameo

Görevimiz Tehlike 6 Alan Hunley

Bir Yıldız Doğuyor Kendisi Cameo

2019 Before You Know It Peter

Drunk Parents Frank Teagarten

Crown Vic Yok Yapımcı

Motherless Brooklyn Moses Randolph

Arctic Dogs PB (ses)

2020 Beast Beast Yok Yönetici yapımcı

Pixie Peder Hector McGrath

Chick Fight Jack Murphy

2021 The Boss Baby: Family Business Patron Bebek (ses)