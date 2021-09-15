Albaraka’dan 9. İslam İktisadı Atölyesi’ne Destek

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk, İslam İktisadı Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen İslam İktisadı Atölyesine destek oluyor. “Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalı” başlıklı 9. İslam İktisadı Atölyesi, 17-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Açılış programında ayrıca 4. İslam İktisadı Ödülleri de sahiplerini bulacak. İKAM’ın İslam iktisadı çalışmalarını teşvik ve destek amacıyla verdiği ödüller bu alana verilen katkı, özgün fikir, pratik çözüm ve uygulamalar ve nitelikli lisansüstü çalışmalar dikkate alınarak farklı dallarda sahiplerini buluyor.

“Kalkınma ve Az Gelişmişlik” sorunsalının ele alınacağı Atölye’de; bu konudaki sorunlara bakmak ve İslam iktisadı bağlamında uygulanabilir çözümler önermek amacıyla iktisat disiplininden deneyimli akademisyenler bir araya gelecek. Farklı bakış açılarının sunulacağı Atölye’de; mevcut çalışmaların eleştirel şekilde değerlendirilmesi ve somut önerilerde bulunulması hedefleniyor.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi tarafından her yıl farklı bir konuda gerçekleştirilen Atölye çalışmasında; Türkiye, Mısır, İngiltere, Pakistan, ABD, Katar, Cezayir Suudi Arabistan, Güney Afrika, Endonezya, İtalya, Bangladeş ve Kanada gibi birçok ülkeden İslam İktisadı alanında çalışmalar yapmakta olan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu atölyelerle farklı çalışmaların paylaşılmasına ve tartışılmasına aracı olunurken, her atölyenin sonunda, tebliğlerden ve tartışmalardan çıkan tespit ve öneriler bir sonuç bildirgesi ile kamuoyuna duyuruluyor.